Gemist? Synthia kan geen maandverband betalen en juf slaat alarm over haar leerlingen in luiers

Synthia (18) kan geen maandverband betalen

Iedere maand staat Synthia (18) voor de schappen met maandverband, zoekend naar het allergoedkoopste merk. Want haar geld is eigenlijk al op. Bijna één op de tien vrouwen heeft soms onvoldoende geld om tampons of maandverband te kopen. Van de gemeente krijgt Synthia de producten nu gratis.

Juf slaat alarm over kwart van haar nieuwe leerlingen

Kinderen van 4 met een luier om, die niet zelf hun jasje kunnen aantrekken en vaak geen Nederlands spreken. Schooldirecteur Sharon Schouwenaar van basisschool De Springplank in Leidschendam slaat alarm over de situatie van haar leerlingen. ,,Er is nu hulp aan de ouders nodig.”

Viel een lynx vrouw en hond aan in de duinen?

Is het een lynx, een caracal of een gevaarlijke kat? In het Westlandse ‘s-Gravenzande breken ze zich er het hoofd over. Zeker is dat een vrouw en haar hond eerder deze week bij het strand vanuit het niets werden aangevallen door een verwilderd dier. Het zorgt voor grote onrust. ,,Het incident staat niet op zichzelf, er zijn meer mensen aangevallen die er hun hond uitlieten.”

Bewoners drukke volkswijk verbijsterd: 40 parkeerplekken weg voor fietspad

De aanleg van een belangrijk fietspad door de Haagse wijk Transvaal heeft tot grote onrust geleid onder bewoners. Gevolg is namelijk dat er ruim veertig parkeerplaatsen verdwijnen, in een wijk waar de parkeerdruk al jaren enorm hoog is. Bewoners zijn boos dat de gemeente ‘niets heeft gedaan’ met hun bezwaren.

Ank (90) is de eerste met boosterprik corona in haar arm

De eerste boosterprikken zijn gezet, donderdag in Den Haag. Minister De Jonge was erbij en dat verklaart veel, want de uitnodigingen voor de oppepprik zoals de derde prik vanaf nu heet vallen bij de 80-plussers vandaag pas in de bus. De ‘gelukkigen’ waren er op uitnodiging van het ministerie om de boostercampagne af te trappen.

Den Haag tekent toch beroep aan tegen warmteleiding

Den Haag gaat toch bij de provincie Zuid-Holland in beroep tegen de aanleg van een omstreden warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven. Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid) acht het protest kansloos, maar de gemeenteraad floot haar vanmorgen terug. ,,Dit is geweldig nieuws. We hebben weer een beetje hoop gekregen.’’

Stadsplantenkenner Peter (64) kreeg Lyme, maar zoekt nog steeds het groen op

Zijn liefde voor de natuur in de stad kwam Peter Hegi (64) duur te staan. Tijdens een van zijn wandelingen werd hij gebeten door een teek en kreeg de ziekte van Lyme. Zelfs na dertig dagen aan een infuus met antibiotica, blijft Hegi verrukt over de schoonheid van de natuur om de hoek.

Zware blessure De Goede komt hard aan bij HGC

Voor HGC uit Wassenaar voelde het afgelopen zomer als een sprookje: Oranje-aanvoerster Eva de Goede (32) kwam op De Roggewoning hockeyen. Maar het gelukzalige gevoel werd op 10 november ruw verstoord. Door de zware knieblessure van de voormalig ‘Wereldspeelster van het Jaar’ komt aan een mooie periode van bijna drie maanden een abrupt einde. En de vrees bestaat dat ze misschien wel nooit meer in actie kan komen.

Cyntha lag altijd nachten wakker, maar helpt nu anderen om in slaap te vallen

Cyntha Bogaart (33) lag altijd lang wakker. Als kind al. Dat brak haar tijdens haar studie op: Ze was altijd moe, had hoofdpijn en maagklachten. Ze raakte gefascineerd door insomnie en geeft nu als slaapexpert tips aan anderen die nooit kunnen slapen. ‘Als je tijdklok ontregeld is, raakt alles in de war. Van je hormonen tot je spijsvertering.’

Mannen die na politieachtervolging zwaar crashten, overgedragen aan vreemdelingenpolitie

De twee mannen die zaterdagnacht na een politieachtervolging in Delft zwaar crashten, zijn weer op vrije voeten en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Een derde verdachte is nog spoorloos.

Kosten voor controleren op coronatoegangsbewijzen? Zoetermeer gaat het deels vergoeden

Beveiligers, hekken, scanners: kosten die Zoetermeerse horeca en verenigingen maken om coronatoegangsbewijzen te controleren worden nu deels vergoed door de stad.

Honderdjarig Caecilia kan zaterdag helemaal losgaan, alleen zonder naborrel...

Al honderd jaar speelt muziekvereniging Caecilia uit Schipluiden een belangrijke rol in het dorp. Zaterdag is in Theater de Veste de viering van het jubileum, die tot vorige week nog onzeker was. We spraken medeorganisator Gijs Schotel voor de rubriek Golfbrekers.

Zo’n grote run op griepprik dat ze op zijn, maar ze komen er weer aan

De run op de griepprik is dit jaar zo groot dat huisartsen ‘nee’ moesten verkopen aan patiënten die er een afspraak voor hadden staan. ,,De vaccins waren op vanwege de grote toeloop, maar vanaf vrijdag komen de nieuwe bestellingen binnen”, zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging.

‘Onbegrijpelijk zware’ celstraffen voor doodsteken van Cennethson (19)

Ze kregen al een bovengemiddeld hoge straf voor het doodsteken van Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19). Toch gaat het OM in hoger beroep tegen de veroordeling van Roan W. en Darrel L. (beiden 21) voor het geëxplodeerde drillrapconflict. Zij gaan op hun beurt in verweer tegen de ‘onbegrijpelijke’ straf.

Acteur Oren Schrijver werkt nu liever achter de schermen: ‘Keep your eyes on the prize!’

Als voortvarende leerling op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag zat hij in de schoolband en deed hij aan cabaret. Zingen, acteren, een publiek bespelen – het ging hem allemaal even makkelijk af. Met als gevolg veel rollen in musicals en tv-series. Maar voorlopig is Oren Schrijver even uitgespeeld. ,,Ik werk nu veel liever achter de schermen.’’ Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

