Gemist? Terminale Ineke mag toch in hospice blijven en Bart fotografeerde veranderend Nederland

Berry heeft slapeloze nachten na ‘mishandeling’ door agent

Het is al drie weken geleden, maar het zit Berry Heiligers nog steeds heel hoog. De Hagenaar vertelt onlangs bij een kruispunt te zijn mishandeld door een agent. Hij hield er een bult aan over en twee deuken in zijn dure auto. Bij het zien van de beelden van een Haagse agent die een demonstrant in het gezicht schopt, komt alles weer boven. ,,Die agressie bij sommige agenten is niet normaal.’’

Bart Hofmeester fotografeerde veranderend Nederland

Auto’s die over het Binnenhof rijden, het ministerie van Buitenlandse Zaken dat nog in aanbouw is, en een speeltuin op de plek waar nu attractiepark Drievliet zit. Het is bijna niet meer voor te stellen. Oude luchtfoto’s te zien in het onlangs uitgegeven fotoboek ‘t Haagsche Land vanuit de wolken bewijzen dat Den Haag en omliggende gemeenten er decennia geleden heel anders uit zagen.

Terminale Ineke mag toch in hospice blijven

Goed nieuws voor de familie Lamers: moeder Ineke (69) mag alsnog in het hospice blijven. De terminaal zieke vrouw moest daar weg van de leiding, omdat ze - cru gezegd - te lang blijft leven. Ineke wordt er sinds vijf maanden verzorgd. Nadat de radeloze echtgenoot en zoon hun verhaal deden in deze krant ging het hospice toch overstag.

QR-polsbandje alweer van de baan - of toch niet helemaal?

Het moest dé oplossing worden om chaos aan de deur van café en restaurant te voorkomen: het QR-polsbandje, een bewijs dat de drager gevaccineerd dan wel negatief getest is. Maar de animo om zo’n bandje te halen, die bleek in Delft bijzonder laag. En dus stopt de proef. Voorlopig althans.

Weer bloemen in de kas

Het was alsof er een woedende orkaan over Naaldwijk was getrokken. Beelden gingen de hele wereld over en de wereld van de broers René en Ful Lievaart stortte letterlijk in. Het was geen plaatselijke windvlaag, maar een enorme berg sneeuw die de kas van één hectare met freesia’s met de grond gelijkmaakte. Nu, negen maanden later, staat de kas weer overeind en groeien er alweer bloemen in. ,,Een hectischer jaar kunnen we niet meer krijgen.”

Hoe bepaal je wanneer een stad jarig is?

Je verjaardag vieren is de normaalste zaak van de wereld. En dat zou ook voor steden moeten gelden, vindt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Maar wanneer wordt een stad ‘geboren’ en welke stad doet dat nou?

Scheidsrechter is wangedrag zat

Na het zoveelste incident op en rond de voetbalvelden was scheidsrechter Ivar Gieles (31) uit Den Haag er helemaal klaar mee. De afgelopen jaren is hij beschimpt, bespuugd en kreeg hij zelfs een tik op zijn hoofd van een supporter. Hij haalt zijn voetbaltas voorlopig niet meer uit de kast en maant de KNVB tot actie. ,,Ik laat me niet langer vrijwillig voor de ergste dingen uitmaken.”