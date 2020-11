Gemist? Theater Diligentia blijft de rest van het jaar dicht en zo word je opgelicht aan de voordeur

Illegale woonwagens moeten weg bij de Rotterdamseweg: eigenaren verzetten zich

Er moet een einde komen aan de illegale aanwezigheid van woonwagens op het woonwagenkamp bij de Rotterdamseweg. Dat heeft de gemeente Delft aan de betrokkenen laten weten. De eigenaren verzetten zich tegen een gedwongen verhuizing.

Politie krijgt één tip over belager die verkeersregelaar met ijzeren staaf mishandelde in Scheveningen

De politie zet alles op alles om de verdachte op te sporen die deze zomer een verkeersregelaar met een stalen ploertendoder op zijn hoofd sloeg in Scheveningen. Er is inmiddels één tip binnengekomen.

Krakers vertrekken uit pand aan Laan van Haagvliet in Voorburg

De krakers in het pand aan de Laan van Haagvliet Voorburg moeten vandaag vertrekken. De politie, een Hulpofficier van Justitie en een deurwaarder houden in de gaten of iedereen zijn spullen pakt en vertrekt.

‘Alcoholverbod, dát helpt met oud en nieuw’

Wat écht zou helpen om de werkdruk in het ziekenhuis te verlichten tijdens oud en nieuw, is een alcoholverbod. Dat zeggen de artsen van een van de grootste spoedeisende hulpen van Nederland, die in het Haagse HMC.

Theater Diligentia blijft de rest van het jaar dicht

Erik van Muiswinkel zou komen, Youp van ‘t Hek had nog wat try-outs op het programma staan en Kasper van der Laan was bijgeboekt voor een extra speelbeurt van zijn voorstelling De weg naar SuccesGeluk. Door alles is een streep gehaald. De theaters Diligentia en PePijn hebben besloten om dit jaar niet meer open te gaan.

Dit zijn de 5 meest gebruikte babbeltrucs

Meteropnemer, monteur of bankmedewerker. Oplichters gebruiken steeds weer andere babbeltrucs, waarbij ze zichzelf als iemand anders voordoen. Ook corona wordt inmiddels als smoes gebruikt.

Sportgala afgelast vanwege coronacrisis

Geen elegante jurken, nette pakken of awards dit jaar. De Haagse sporters die normaal gesproken worden geëerd tijdens het Sportgala in Den Haag zullen dit jaar niet in hun chique outfit hoeven verschijnen. Vanwege de coronacrisis kan het jaarlijkse evenement namelijk niet doorgaan.

