Gemist? Theater en musea voor één dag open en ambulancebroeders moeten zelf naar ziekenhuis

Ondanks waarschuwingen gingen theater en musea weer voor één dag open

Handhavers of geen handhavers, Haagse cultuurinstellingen gooiden vandaag toch de deuren open om te protesteren tegen de opgelegde sluiting door het kabinet. De fitness in musea en het haren knippen in het theater leverden wel wat officiële waarschuwingen op. ,,Handhavers zijn welkom. Ze kunnen lekker aansluiten bij de bootcamp.”

Ambulancebroeders na zwaar ongeluk: ‘Eén blijft nachtje in ziekenhuis, andere weer thuis’

Het komt niet vaak voor: ambulancemensen die door collega’s per ambulance naar het ziekenhuis moeten worden gebracht na een ernstig ongeval. Het overkwam woensdagmorgen twee van hen nadat ze net waren uitgerukt voor een spoedgeval. De twee gewonde ambulancemensen maken het inmiddels naar omstandigheden goed.

Man die met fakkel voor de deur van Kaag stond, moet half jaar de cel in

Max van den B., de activist die begin januari met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag stond, moet zes maanden de cel in. De vrouw die het filmde en uitzond, Eline van ‘t N., kreeg van de rechtbank in Den Haag een celstraf van vier maanden. ,,De beelden lijken op een openbare terechtstelling”, stelde het OM.

PvdA-lijsttrekker Balster gooit knuppel in hoenderhok: ‘Populistisch rechts zet bewoners tegen elkaar op’

Als woonwethouder timmert hij aan de weg. Maar hoeveel Den Haag ook doet om de woningnood in te dammen, het is nog niet genoeg, waarschuwt PvdA’er Martijn Balster. In aanloop naar de verkiezingen van maart gooit de lijsttrekker van de Haagse sociaal-democraten de knuppel in het hoenderhok.

Politie houdt 53-jarige man aan voor bedreiging van journalist uit Haagse regio

De politie heeft een 53-jarige man aangehouden voor de bedreiging van een journalist uit de Haagse regio. Deze verslaggever werd op 12 november op Twitter lastiggevallen.

Help! De bouwer van mijn nieuwe huis is failliet, wat nu?

Plots gaat het bouwhek dicht en halen medewerkers schielijk hun kostbare machines en afbouwspullen weg. Hoofdaannemer Tetteroo Bouw blijkt failliet en het werk wordt gestaakt. Wat betekent dit voor kopers en andere vragen over het faillissement van een aannemer.

Hier gaan over een week 500 vluchtelingen verblijven: een exclusief kijkje in de Zoetermeerse noodopvang

Hoe ziet de oude gevangenis er eigenlijk van binnen uit? Bij veel Zoetermeerders leeft de vraag hoe de staat is van de noodopvang, waar naar alle waarschijnlijkheid vanaf woensdag de eerste vluchtelingen welkom worden geheten.

Structurele maatregelen nodig voor verkeersoverlast in Monster: ‘Veel te veel auto’s en vrachtauto’s’

Het Westlandse gemeentebestuur moet structurele maatregelen nemen om de verkeersellende in de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster op te lossen. Daarnaast moet er een goed verkeerscirculatieplan voor heel Monster komen om te zorgen dat het verkeer zich niet verplaatst naar straten waar dat tot grote problemen gaat leiden.

Wereldberoemd is het griezelige gezin van The Adams Family, maar Lurch komt ‘gewoon uit Den Haag’

Hij kwam voorbij in films als The Witches of Eastwick, verschillende delen van The Addams Family en laatst nog in Doctor Sleep, maar ook in series als Twin Peaks en Star Trek; Carel Struycken uit Den Haag.

Deze waterstofwagen haalt 300 kilometer per uur en rijdt straks op Zandvoort

De ronkende motoren van racewagens die volop CO2 uitstoten zijn voorgoed verleden tijd op het circuit van Zandvoort. Tenminste, wel als het aan het studententeam van Forze Hydrogen Racing ligt.

