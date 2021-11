Gemist? Thérèse verdiende goudgeld met kunstwerken en Tyrece bleef 1,5 jaar uit handen politie

Waarom heeft het omstreden fietspad door Transvaal zo lang op zich laten wachten?

Het plan voor de aanleg van een omstreden fietspad door Transvaalkwartier, waar nu veel over te doen is, stamt uit 2016. Waarom heeft het vijf jaar geduurd voordat er aan begonnen werd? Bewoners voelen zich overvallen en klagen dat er niets is gebeurd met hun inbreng en zorgen. De gemeente beweert echter dat er wel degelijk is geluisterd naar ze, maar dat anders is besloten.

