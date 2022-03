Gemist? Thijs H. in cassatie na zwaardere straf en Partij Democratie voor Zoetermeer verrast vriend en vijand

Zetel minder of meer: zo reageren de Haagse partijen op de uitslag in hun stad

Zetels erbij of juist kwijt. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zorgt voor een kleine verschuiving in het Haagse landschap. Hart voor Den Haag en D66 groeiden. De HSP en PVV krompen. Een aantal partijen kwam bij de uitslagmomenten samen in het stadhuis. En deelden hun blijdschap of teleurstelling. ,,Het waren gekke verkiezingen.”

Deze school laat Oekraïense kinderen weer lachen

Kinderen uit Oekraïne die het oorlogsgeweld ontvlucht zijn, hebben hier recht op onderwijs. Maar hoe geef je les aan Oekraïense kinderen? Deze school heeft hier al ervaring mee: negen kinderen zijn al geplaatst en er komen er nog zes aan. ,,Wij zorgen voor afleiding en brengen structuur in de dag.”

Bekijk hier hoe de gemeenteraadsverkiezingen zijn verlopen in Den Haag en omliggende gemeenten

Hoe zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en omliggende gemeenten verlopen? We hebben alles voor je op een rijtje gezet.

Thijs H. gaat in cassatie tegen zwaardere straf van 22 jaar cel en tbs voor driemaal moord

Thijs H. moet 22 jaar de cel in voor de moord op drie mensen in mei 2019. Daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch besloten. De straf is vier jaar hoger dan de rechtbank in Maastricht hem oplegde. Advocaat Job Knoester van H. laat weten dat Thijs H. in cassatie zal gaan tegen de straf.

Partij Democratie voor Zoetermeer verrast vriend en vijand

Niet de grootste partij, wel de grote winnaar. Partij Democratie voor Zoetermeer steeg verrassend van één naar vier zetels en is daarmee opeens de derde partij van de stad. ,,Ik ben wel wat gewend, maar nu dacht ik: wow.”

Bizarre steekpartij in druk winkelcentrum blijkt vete tussen Haagse en Delftse drillrappers

Een bizarre steekpartij met grote kapmessen in een Delfts winkelcentrum blijkt om een vete tussen drillrappers te gaan. Haagse bendeleden trokken eind vorig jaar naar Delft om een rivaliserende groep uit te dagen. Dat blijkt uit de rechtszaak waarin drie tieners vandaag terechtstonden.

Circusartiest en polokeeper Mark

Mark van der Bend (22) is niet alleen een prima doelman bij Waterpolo Den Haag. Hij schakelt net zo makkelijk over naar het circus om jonglerend op een éénwieler het publiek te verbazen.

Lokale partijen maken gemeenteraadsverkiezingen moeilijk te peilen

VERKIEZINGSKOORTS | Van alle verkiezingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen misschien wel de spannendste en dat komt door de onvoorspelbare invloed van lokale partijen. In de ene gemeente zijn ze prominent aanwezig, in de andere gemeente spelen ze nauwelijks een rol van betekenis.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

