Gemist? Tientallen aanhoudingen bij coronademonstratie en bedrijfspand per direct dicht

Aanhoudingen bij coronademonstratie op het Plein

Voor de derde avond op rij was er vanavond een demonstratie op het Plein in Den Haag tegen de spoedwet. Rond 19.00 uur stonden er meer dan honderd mensen. Later op de avond werden meerdere demonstranten opgepakt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om tientallen aanhoudingen.

Baas van gemeente is vaker een tussenpaus

Interim-burgemeester Bas Verkerk neemt de honneurs waar in Rijswijk, Charlie Aptroot is waarnemer in Voorschoten. En onlangs vertrok Johan Remkes als de tijdelijke baas van Den Haag. De burgemeester is ook in Den Haag en omstreken steeds vaker een tussenpaus.

Deelscooter is zó geliefd en toch zo lastig

Deelscooters. Zo stil, schoon en milieuvriendelijk als ze zijn kunnen ze op veel lof rekenen. Maar ze hebben ook een groot nadeel, want ze worden overal maar lukraak geparkeerd. Strengere maatregelen van de scooterbedrijven moeten dat tegengaan.

Gedwongen tbs en celstraf voor Grote Marktstraat-steker

Luis P. die op de Grote Marktstraat in Den Haag op Black Friday afgelopen jaar drie tieners neerstak en grote paniek veroorzaakte, komt voorlopig niet meer op straat. Hij heeft een celstraf gekregen van een jaar. Daarna volgt een gedwongen tbs-behandeling.

Haags bedrijfspand per direct dicht

Een Haags bedrijfspand, waarin in Westland werkzame migranten onder erbarmelijke omstandigheden woonden, is per direct gesloten. In vier opslagruimtes van zo’n tien vierkante meter zonder daglicht werden bewoners, die voor een Haags uitzendbureau werken, aangetroffen. ‘Dit is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk.’

Den Haag gaat camera’s en scanauto’s inzetten tegen afvalprobleem

Het dumpen van afval en voedsel op straat is menig Hagenaar al jaren een doorn in het oog. Ook het stadsbestuur is het zat. Wethouder Hilbert Bredemeijer wil daarom nu, op verzoek van de raad, camera’s gaan plaatsen op hotspots in de stad. Als dit experiment een succes is, volgen ook andere plekken.

Motorrijder klapt tijdens rijles tegen betonnen wand en valt enkele meters naar beneden

Een motorrijder is vanmiddag tijdens een rijles gewond geraakt op een parkeerterrein aan de Laan van Poot in Den Haag. De opzittende verloor de controle over het stuur en reed eerst tegen een betonnen rand en viel daarna over het muurtje enkele meters naar beneden.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.