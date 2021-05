Gemist? Tientallen daklozen 1 juni weer op straat en voormalig DSW-topman Chris Oomen koopt ANP

Vindplaats wordt plek van collectief verdriet

Voortdurend staan er mensen stil in de Doorniksestraat, bij de plek waar afgelopen zondagochtend het levenloze en in brand gestoken lichaam van een jonge vrouw, Renée, werd gevonden. De herdenkingsplek is een magneet voor een stroom aan emoties.

Tientallen daklozen 1 juni weer op straat

Nu de coronacrisis op zijn retour is, worden daklozen uit Oost-Europa en andere ongedocumenteerden weer op straat gezet. De Haagse noodopvang gaat 1 juni voor deze speciale gasten weer op slot. Stress slaat toe.

Haagse politiek ruziet over ‘belangenverstrengeling’ rond Escher Museum

Is de lokale politiek wel integer genoeg? Niet voor het eerst was er in het stadhuis deze week een akkefietje over de dubbele petten van een Haags raadslid. Peter Bos van de Haagse Stadspartij (HSP) wil gaan overleggen met de burgemeester: ,,Dit moeten we niet willen.’’

Herinrichting van Oude Langendijk onveilig

De herinrichting van de Oude Langendijk in het centrum van Delft roept veel weerstand op bij bewoners, Fietsersbond Delft en historische vereniging Delfia Batavorum. Ze ageren met name tegen ‘het feit dat er totaal geen inspraak is geweest’ en ‘een onveilig plan voor fietsers en voetgangers’.

De macht van de maaltijdplatforms

De macht van de maaltijdplatforms reikt steeds verder. We maken er maar al te graag gebruik van. Maar voor horecaondernemers blijf het een dilemma: ze willen eigenlijk niet met én niet zonder. Het Haagse Van Kinsbergen stopt nu met de platforms. ,,Ze zorgen dat je afhankelijk van ze wordt. Het is een soort nicotine.”

27 parkeerplekken erbij in Monster

Parkeren in het centrum van Monster is al jaren een drama en in een poging om dat hardnekkige probleem aan te pakken, komt het gemeentebestuur met een plan om zeker 27 parkeerplaatsen te realiseren in en nabij de dorpskern. Daarvoor moet de gemeenteraad een bedrag van 300.000 euro beschikbaar stellen.

‘Verberg SnowWorld achter hoge bomen en hangende tuin’

Verberg die boven de groene polders uittorenende skikolos van SnowWorld met hoge bomen en hangende tuinen, vinden natuurliefhebbers.

Chris Oomen koopt ANP

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) komt wederom in andere handen. Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol, verkoopt het ANP aan maatschappelijk investeerder Chris Oomen, de voormalige topman van DSW.

TV-commando Tom debuteert als professioneel triatleet

Een jaar geleden verkreeg Tom Oosterdijk de profstatus als triatleet. Op 30 mei wacht de Hagenaar, die aan het programma Kamp van Koningsbrugge meedeed, met de triatlon van Girona (Spanje) zijn vuurdoop bij de professionals op de hele triatlon. ,,Een top 10-plek in dit buiten proporties sterke deelnemersveld zou geweldig zijn.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.