Gemist? Tientallen extremisten in de gaten gehouden en verdachten aangehouden bij grote drugsactie

Loods voor vaccineren is er, nu de patiënten nog

Huisartsen komen om in het extra werk door de steeds wisselende adviezen over het gebruik van het AstraZeneca vaccin. Elf huisartsen onder één dak in de Haagse wijk Bouwlust hebben hoe dan ook een loods geregeld voor het prikken van hun patiënten. Mochten die komen.

Delftse Lisztstraat weer open na onderzoek naar mogelijk explosief bij auto

De omgeving van de Lisztstraat in Delft is vannacht een paar uur lang afgesloten geweest in verband met een verdacht pakketje dat bij een auto is gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie deed onderzoek. Daar werd geen explosief gevonden, liet de politie vanochtend weten.

Grote drugsactie: negen verdachten aangehouden

Een grote politie-inval vanmorgen in Scheveningen leidde tot de aanhouding van negen verdachten. Die zijn aangehouden omdat ze vermoedelijk op grote schaal in harddrugs dealden. Eén van de verdachten was eerder de ‘nestor’ van een Duindorpse hennepbende.

Delftse moslims maken zich op voor ‘lastigste ramadan’

Voor Delftse moslims is het een spannende tijd. De komende maand is het ramadan, en dat is nu de strengere coronaregels gelden, buiten het al loodzware vasten nogal een gedoe. ,,Moslims hebben geen zin in taferelen zoals in Urk.”

Zij kunnen niet wachten tot de Tour hier is

Een Tour de France-etappe in en rond Den Haag, in 2024 of 2025? Geweldig, die kans is groot. Maar deze wielrenners staan liever morgen al langs het parcours om de beste coureurs ter wereld te aanschouwen en aan te moedigen.

Naast jihadisten ook links- en rechts-extremisten op de korrel

In Den Haag worden nog altijd tientallen extremisten in de gaten gehouden. Het zijn vooral jihadisten, maar het vizier is ook gericht op de extreemrechtse en -linkse hoek. Die laatste lijkt zich steeds meer te roeren.

Hoelang moet een sociale woning sociaal blijven?

Hoe hou je genoeg sociale woningen als je ze laat bouwen door projectontwikkelaars die ze na 15 jaar mogen verkopen? In Zoetermeer lijkt het er op dat in een nieuwbouwwijk niet één corporatiewoning komt.

Man krijgt uit het niets kaakslag op Den Haag CS

Een man, die nietsvermoedend op zijn tram stond te wachten bij Den Haag Centraal Station, kreeg uit het niets een kaakslag van een onbekende man.

Politiehelikopter landt tijdens broedseizoen in weidevogelgebied

De politiehelikopter die afgelopen weekend een oefenlanding maakte in het Kraaiennest in Midden-Delfland, deed op papier niets fout, maar de actie‘was niet zo handig’. Bij het recreatiegebied vertoeven namelijk veel vogels die momenteel midden in hun broedseizoen zitten.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.