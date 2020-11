Gemist? Tientallen kogels door ramen van ambassade en Bronovo wordt geen calamiteitenhospitaal

Aanslag bij ambassade

Er is vanochtend rond 05.30 uur geschoten bij de Saoedische ambassade aan de Haagse Koninginnegracht. In de ramen van het gebouw zijn zo’n twintig kogelinslagen te zien, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping. Er vielen geen gewonden, laat de politie weten. Een 40-jarige Zoetermeerder werd vandaag aangehouden.

Calamiteitenhospitaal in Bronovo geen optie

Het inrichten van een calamiteitenhospitaal in Den Haag en omgeving, waarbij Bronovo een optie was, is niet haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW). Het grootste probleem is gebrek aan personeel.

Banken terughoudend met financiering ondernemers

Voor MKB-ondernemers die willen groeien is het steeds lastiger om financiering te vinden. NLInvesteert, dat ondernemers via banken, alternatieve financiers en private investeerders aan geld helpt, ziet dit jaar dan ook een enorme stijging van het aantal aanvragen. ,,We moeten er wel vertrouwen in hebben dat het goed komt.’’

Brood ziet op eerste dag bij ADO al volop ruimte voor verbetering

Na de hevige trainersstorm van de afgelopen dagen, begon Ruud Brood gisteren definitief aan zijn klus als hoofdcoach van ADO Den Haag. Zijn opdracht is duidelijk: met attractief voetbal minimaal vijftiende worden in de eredivisie.

Westlandse zwembaden

Ze hebben er lang, héél lang naar uitgekeken, maar nu is het eindelijk zover: de zwembaden de Hoge Bomen in Naaldwijk en de Waterman in Wateringen kunnen beginnen aan de broodnodige renovatie. ,,Dit is heel goed voor de Westlandse zwemmers.”

Goochelaar Dion: ‘Voor mij hoeft het leven niet als ik dit niet kan doen’

Het gedwongen thuiszitten maakte Dion van Rijt (30) verdrietig, maar inmiddels deert het de Delftenaar niet meer dat de theaters gesloten zijn. Hij werkt in alle rust nieuwe ideeën uit. ,,Ik weet nu dat ik het niet doe voor het grote publiek, maar dat het plezier zit in de kleine dingen.”

‘Polenhotel’ in Zoetermeer

Barsten in de ramen, lege drugszakjes en bierflesjes. In een vervallen gebouw aan de Kinderen van Versteegplein in Zoetermeer is een ‘Polenhotel’ te vinden.

