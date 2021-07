Gemist? Toch 22 miljoen euro voor bijstand na rechtszaak en Parnassiaschutter Jan (67) was zwaar depressief

Parnassiaschutter Jan (67) was zwaar depressief

Precies een week vóór de verwarde oud-taxichauffeur Jan (67) een beveiliger en een behandelaar neerschoot bij Parnassia in Den Haag, smeekte de man om zijn oude medicijnen. Maar die kreeg hij niet van zijn psychiater, vertelt zijn buurman.

Den Haag krijgt 22 miljoen voor bijstand

Den Haag krijgt na een jarenlange strijd ruim 22 miljoen euro van het ministerie van Sociale Zaken. Het gaat om geld dat Den Haag in 2015 en 2016 tekort kwam voor de uitkeringen van Hagenaars in de bijstand.

Verdachte (22) van brute overval op ex blijft vast

De lijst met verdenkingen tegen Suhayip A. van de officier van justitie is een flinke. De 22-jarige Voorburger zou zijn ex-vriendin mee hebben genomen naar een parkeerplaats, haar aan haar haren zijn auto in hebben getrokken, met een scherp voorwerp met de dood hebben bedreigd en haar ook nog hebben bestolen. Maar volgens A. heeft iemand anders dit allemaal op z’n geweten. ,,Hij is zelf ook slachtoffer geworden.”

Jongen (17) die Armando doodstak wilde hem beroven

De 17-jarige jongen die Armando doodstak in februari van dit jaar, probeerde hem te beroven omdat hij te weinig zakgeld kreeg. Dat zegt zijn advocaat.

Uitvinder Dirk Franx geëerd met gigakunstwerk

Bijna had Zoetermeer een vliegveld gehad, dankzij garagehouder en uitvinder Dirk Franx. Zijn daden worden nu op een gigagroot kunstwerk vereeuwigd.

Sluiting Bar de Promenade is einde van een tijdperk

Bar de Promenade is in ‘s-Gravenzande voor meerdere generaties een bijzondere plek. Dat de deuren van de kroeg niet meer zullen openen, maakt vroegere vaste gasten én de eigenaren sentimenteel. ‘Daarom zetten we hem op een kier’.

‘Onderkoning’ Thom de Graaf steekt al zijn energie in herdenken

Thom de Graaf (64) had bijna niet bestaan. Het is dat een bizar toeval in de oorlog met een hoofdrol voor de Japanse keizer het leven redt van zijn toekomstige vader. De ‘onderkoning’ van Nederland groeide op in een gezin met oorlogstrauma’s.

Bewoners bij de Schie zijn overlast recreanten beu

Jongeren die van de Reineveldbrug in de Schie springen, overlast tot in de nachtelijke uren van recreanten op en bij het water, lallende dronkaards en bezoekers die hun behoefte doen in plantsoenen of achter geparkeerde auto’s. Bewoners van de Oostsingel en elders langs de Schie luiden de noodklok.

‘Martin heeft zijn leven opgeofferd voor onze veiligheid’

De crowdfundingsactie, opgericht door collega’s van de neergeschoten beveiliger Martin den Dekker (53), leverde in een paar dagen tijd al bijna 30.000 euro op. Van alle kanten stromen giften binnen om zijn gezin te helpen. ,,Martin is een held.”

Nieuwe school biedt kansen voor kinderen die anders leren

De droom van bijna 200 Delftenaren wordt in 2023 mogelijk werkelijkheid: het stichten van een middelbare vrijeschool in Delft waar kinderen ook hun eindexamen kunnen doen. En dat is niet het enige dat leerlingen op het antroposofische Mercurius College zullen doen.

Zoetermeerse boa’s willen duidelijkheid over hun baan

De Zoetermeerse boa’s zitten aan hun taks. Het aantal meldingen groeide het afgelopen jaar enorm en het lot van acht boa’s is nog altijd onzeker. Gaat de gemeente hun financiering doorzetten? ,,Het maakt de sfeer onrustig.”

Gouden Pollepel

Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Impero Romano. Een beroemd Italiaans restaurant in de stad. Ook zij hadden het zwaar, maar de lockdown kreeg ze er niet onder. Gelukkig maar. Er is immers nog genoeg te bekokstoven met het kabinet.

