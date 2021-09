Gemist? Toch eigen parkeerplek voor gehandicapte Abdullah en Polsbandje moet coronacheck vlotter maken

Automobilisten laten gloednieuwe miljoenentunnel links liggen

De gloednieuwe Rotterdamsebaan, met een prijskaartje van honderden miljoenen euro’s, wordt nog weinig gebruikt. Veel weggebruikers laten de bijna 4 kilometer lange tunnel, die Rotterdam met Den Haag verbindt, links liggen. ,,Het lijkt wel alsof veel mensen hem nog niet hebben ontdekt.’’

Moeder met zieke zoon zet ’s winters noodgedwongen verwarming uit

De almaar stijgende energiekosten brengen steeds meer minima in de problemen. Mirjam van der Hak, die met haar zieke zoon in een slecht geïsoleerd huisje woont, kan de torenhoge energierekeningen niet betalen. Zij draait daarom noodgedwongen de verwarming uit in de winter. ,,Ik heb altijd fleecedekens klaarliggen voor bezoek.’’

QR-controle op Plein

Bezoekers van Haagse horeca op het Plein kunnen vanaf vrijdag via een polsbandje aantonen dat ze gevaccineerd of coronavrij zijn. Het nieuwe systeem moet controles op de coronapas makkelijker en sneller maken, maar café-eigenaren zijn sceptisch. ,,We moeten alsnog controleren.’’

Tattoos op de camping

Ze vertellen persoonlijke verhalen, bevestigen identiteit, drukken verbondenheid uit en zijn een versiering: tatoeages. Strandpark Vlugtenburg heeft er nu een bijzondere expositie aan gewijd. Onder de titel Campink legde fotograaf Glenn Mostert (32) uit ‘s-Gravenzande zes getatoeëerde campinggangers vast in serene, gevoelige zwart-witportretten.

Gemeente houdt vast aan veilige replica speelboot

De weggehaalde en als gevaarlijk bestempelde speelboot die jarenlang op de boulevard van Kijkduin stond, lijkt definitief niet meer terug te keren. Den Haag wil er een replica plaatsen die wél veilig is.

Oranjesluistocht in het teken van Droom je Thuis

Na afwezigheid van twee jaar wordt de Oranjesluistocht eindelijk weer gehouden. Wielerliefhebbers kunnen 30 oktober alvast in hun agenda noteren. De opbrengst van de tocht gaat naar het Droom je Thuis-huis, dat in Naaldwijk wordt gerealiseerd.

Toch eigen parkeerplek voor gehandicapte Abdullah (22)

De ouders van de zwaar gehandicapte Abdullah Aydin (22) krijgen mogelijk toch een eigen parkeerplek van de gemeente Den Haag om hun zoon makkelijker te kunnen vervoeren. Dat laat verkeerswethouder Robert van Asten vandaag weten.

Rutte vertrekt met tegenzin van Binnenhof vanwege renovatie

,,Ik haat het, dat ik uit het Torentje weg moet”, dat zei demissionair premier Mark Rutte vanochtend bij de opening van de tentoonstelling Macht – 800 jaar Binnenhof. Hij roemde het als een ‘iconische plek’ en ‘de nationale huiskamer van Nederland’.

Zoetermeer praat met Rijk over onderbrengen 750 asielzoekers in leegstaande gevangenis

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziet kansen om 750 asielzoekers op te vangen in de leegstaande gevangenis aan de Rokkeveenseweg. Het gaat om een noodopvang van ongeveer een jaar.

Marco is uitbehandeld in Nederland, maar gaat op zoek naar Duitse redding: ‘We willen niet geloven dat dit het dan is’

Maagkanker met uitzaaiingen in het buikvlies. Met daarachteraan de mededeling: ‘We kunnen niets meer voor je doen’. In Nederland is Marco Korving (38) uit Wateringen uitbehandeld. Alleen een peperdure behandeling in Duitsland kan mogelijk zijn leven nog verlengen. Maar de zorgverzekeraar vergoedt die niet. Er is een doneeractie gestart om de benodigde 85.000 euro bij elkaar te krijgen. Cabaretier Najib Amhali pikte dit op en deelde de actie via Instagram Stories.

