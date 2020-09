Gemist? Tramhaltes nog steeds ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers en blaffende hond houdt buurt wakker

Verdachte die zijn moeder ombracht krijgt steun van broer

18 september De 32-jarige Joshua de K. uit Den Haag, die vorig jaar zijn 62-jarige moeder in hun Haagse woning aan de Van Diesenstraat om het leven bracht, kreeg vrijdag bij de Haagse rechtbank een steuntje in de rug van zijn broer. ,,In zijn aard is hij een goed mens”, verklaarde de broer over de verdachte. ,,Hij verdient de minste straf.”