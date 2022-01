Gemist? Trees moet 11.000 euro betalen na huurhuis vol schimmel en lichaam gevonden in hotelkamer

Trees woonde 1,5 jaar in hotel vanwege huurhuis vol schimmel, nu moet ze 11.000 euro betalen

Trees Steeghs is al zes jaar verwikkeld in een strijd met woningcorporatie Vestia over de schimmel en het vocht in haar Haagse woning. Ze kreeg zoveel gezondheidsklachten, dat ze tijdelijk naar een hotel moest en een vervangende woning. Na 1,5 jaar is ze weer terug in haar eigen woning, maar nu heeft ze van Vestia een rekening gekregen van 11.000 euro voor de hotelkosten.



Overleden persoon gevonden in hotelkamer Van der Valk, waarschijnlijk slachtoffer van misdrijf

Na de vondst van een overleden persoon op een hotelkamer doet de politie uitgebreid onderzoek in het Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar. Het slachtoffer zou een vrouw zijn die hoogstwaarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen.



Stille getuigen van groot verdriet

De Haagse Toren is het icoon van de stad. Maar niemand weet dat in de schaduw ervan een groot kerkhof ligt. Tienduizenden inwoners vonden er tot 1618 hun laatste rustplaats. De meesten van hen werden niet ouder dan 50 jaar en leden erg.

Fijn dat de scholen weer open mogen, maar zijn er genoeg gezonde docenten?

Leerlingen, ouders, leraren en bestuurders van schoolkoepels zijn blij dat na de kerstvakantie de scholen weer open mogen. ‘Iedereen ziet dat dit het beste is voor de kinderen’. Maar het blijft tot maandagochtend 10 januari afwachten of er voldoende, gezonde, docenten zijn.

Dubbel Geluk in 2022

De nieuwjaarswens die het bekende Haagse reclameadviesbureau Brückel per post of mail, en zelfs als app naar alle relaties en vrienden heeft gestuurd, belooft de ontvangers veel goeds in 2022. Zelfs meer dan waarop iedereen in stilte hoopt. Dubbel zoveel.

Piet wilde ‘nooit geen vrouw meer’, maar is dankzij het gezin van zijn broer geen dag alleen geweest

VAN WIEG TOT GRAF | Hij kwam bij z’n broer en schoonzus logeren. De mannen werkten samen als tuinder op het boerenbedrijf van hun vader aan de Lange Kleiweg in Rijswijk, daar waar nu de Plaspoelpolder is. Omdat hun moeder naar zussen in Amerika op vakantie ging, was het praktisch als hij voor een paar weekjes bij z’n broer ging logeren. Dat was 66 jaar geleden. Hij is nooit meer weggegaan. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Piet van der Salm (4 maart 1925 - 29 november 2021)

Den Haag in 2022: Anouk, verkiezingen en maandenlange afsluiting Utrechtsebaan

Nadat opnieuw een coronajaar is afgesloten, kijkt Den Haag vooruit. Wat staat de stad in 2022 te wachten?

Wat staat Delft te wachten in 2022?

De toekomst voorspellen blijft een lastige zaak. Toch heb je niet voor alles wat er in 2022 in Delft te gebeuren staat in dit kersverse jaar een glazen bol nodig. In 2022 staan er toch nog behoorlijk wat zaken op de lijst, waarvan we (bijna zeker) durven te zeggen dat die wél werkelijkheid zullen worden.

Vooral door Rotterdam zitten Zoetermeerders met fijnstof

Het meeste fijnstof in Zoetermeer komt helemaal niet uit de stad zelf, maar van daarbuiten. In de stad zijn de Europaweg en de A12 grote bronnen van fijnstof.

Polenhotels, veel nieuwe huizen en een episch gevecht om de macht: Wat staat Westland te wachten in 2022?

Voorspellen is lastig, vooral als het om de toekomst gaat. Deze wisecrack heeft nog niets van zijn kracht ingeboet. Toch heb je geen glazen bol nodig om te zien dat veel tuinders dit jaar moeten strijden om te overleven als gevolg van de hoge gasprijs.

ADO-talent Kilian Nikièma (18) naar Afrika Cup met vaderland Burkina Faso: ‘Een bizar verhaal’

Het lijkt net een jongensboek. In 2015 was Kilian Nikièma (18) nog linksbuiten bij amateurvereniging Voorschoten’97, vier jaar later maakte hij als doelman zijn debuut bij het nationale elftal van Burkina Faso. En nu bereidt het keeperstalent van ADO Den Haag, waar hij nog geen minuut in het eerste elftal maakte, zich voor op de Afrika Cup.

Adina (25) verandert door ziekte langzaamaan in kasplantje: ‘Ik ga per dag achteruit’

Adina Kapela Mawata (25) gaat met de dag achteruit. Haar grootste angst is om een kasplantje te worden door haar ziekte SCA7. Het enige dat dat kan voorkomen is een dure experimentele behandeling. Bekende voetballers en rappers beloofden mee te betalen, maar niet iedereen kwam (meteen) over de brug.

Een lekkâh begin van 2022

COLUMN SJAAK BRAL | Een auto stopt slingerend en toeterend voor het terras van koffiehuis de Koning. De achterdeur zwaait open en met een zwierige beweging stapt Samantha uit. Elsje was al ongerust. Haar dochter is vannacht niet thuis gekomen. Ze strompelt op blote voeten, met haar hakken in de hand, het terras op.