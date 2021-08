Gemist? Trouwalbum duikt na 70 jaar op en duizenden euro’s voor de meest gruwelijke fantasie

Trouwalbum duikt na 70 jaar op

Snuffelend tussen oude spullen trof Thea Wesseling (63) bij een kringloopwinkel in het Gelderse Westervoort een fotoalbum aan van een onbekend bruidspaar. Wie zijn deze mensen?

De zon schijnt en dus keren de bezoekers terug

De maand juli was dramatisch, maar het ‘mooie’ weer in augustus zorgt weer voor een glimlach op het gezicht van Haagse hoteldirecteuren. De gemiddelde bezetting van hotels in de hofstad zit deze maand op 74 procent. En dat is niet slecht.

Vitale Aad (92) fietst dagelijks nog 20 kilometer

Bij de juiste muziek op de radio waagt de 92-jarige Aad Verhoeff nog een paar danspasjes en dagelijks stapt hij op zijn e-bike om een kleine twintig kilometer weg te trappen. ,,Mijn fiets is mijn bevrijder.”

Markt voor Delfts blauw is verder ingezakt

Vooral door het wegblijven van buitenlandse toeristen uit landen als China, Japan en de Verenigde Staten is de markt voor Delfts blauw ook in het eerste halfjaar van 2021 verder ingezakt. De omzet van de Royal Delft Group daalde in die periode met 14,1 procent naar 2,1 miljoen euro.

Duizenden euro’s voor de meest gruwelijke fantasie

Moord en doodslag, op papier is het big business en dat weten ze in Zoetermeer als geen ander. Nog nooit kreeg het Nederlands Thrillerfestival zoveel inzendingen als nu. Een race tegen de klok voor de jury.

Vermeende bende van Haagse godfather Piet S. krijgt steeds meer een gezicht

De lang zo mysterieus gebleven vermeende drugsbende van de Haagse godfather Piet S. (65) krijgt steeds meer een gezicht, nu de opgepakte verdachten één voor één in de rechtbank voorbijkomen.

Eigenaar verbouwde camping Delftse Hout gelooft in terugkeer toerisme

Pim Meijkamp wilde géén horeca en géén gas meer op zijn duurzame vakantiepark Delftse Hout. Duurzaam douchen bleek geen probleem, maar geen horeca bleek geen haalbare kaart.

Tjeerd (83) krijgt ruim miljoen euro voor kunst: van boek met teennagels tot ingelijste sigaret

Foto’s van John Lennon en Yoko Ono, een boek met echte huidschilfers, teennagels en een schaamhaar van kunstenaars en een ingelijste sigaret. Het is een greep uit de honderden verzamelde kunstschatten uit de jaren 60 en 70 van Delftenaar Tjeerd Deelstra (83). Ze gingen een krappe twee maanden terug onder de hamer voor 1,1 miljoen euro.

‘Stel dat de pastoor ooit iets gezegd dat niet past in deze tijd, gaan we dan zijn standbeeld gelijk weghalen?’

De LPF maakt zich zorgen dat er in Westland dingen niet worden gerealiseerd vanwege een mogelijke dreiging. „Als we dat doen, komen we dan niet in de knel met toekomstige gebouwen, scholen en of monumenten”, vraagt raadslid John Witkamp zich af.

Hoofdtrainer Westlandia Marcel Koning stopt per direct

Hoofdtrainer Marcel Koning is op eigen initiatief per direct opgestapt bij derdedivisionist Westlandia. Koning vroeg gisteren voorzitter Ton van Marrewijk en technisch manager Marko van der Knaap om een onderhoud en liet ook zijn assistent Patrick van Dullemen aanschuiven.

