Gemist? Truckers in Den Haag voor coronaprotest en hippe deelscooter amper in volkswijken

Chaos in Haagse binnenstad door coronademonstratie

Het centrum van Den Haag zit dicht. Van de Koningskade tot aan het Buitenhof staan personenauto’s, opleggers en tractoren stil vanwege een protest tegen de coronamaatregelen. De betogers wordt op last van burgemeester Van Zanen gevraagd weg te gaan; de eerste actievoerders geven daar nu gehoor aan. Het openbaar vervoer wordt gehinderd en de politie legt boetes op.

Inspectie alert op gevolgen voor patiënten van onrust in top HaGaZiekenhuis

Het rommelt in de top van het HagaZiekenhuis in Den Haag en daarom kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mee of dat gevolgen heeft voor patiënten in het ziekenhuis. ‘Onrust in het bestuur kan een risico vormen voor kwaliteit en veiligheid van de zorg’.

Marjan en Khaled werden aan elkaar gekoppeld

Het gezin van vluchteling Khaled voelde zich best alleen in Nederland, totdat de familieleden via een matchingbureau gekoppeld werden aan Marjan en haar vriendengroep. Een jaar trokken ze intensief met elkaar op. ,,We voelen ons niet meer alleen.’’

Hippe deelscooter amper in volkswijken

De hippe deelscooters staan in kuddes op Scheveningen en rond de Haagse binnenstad, maar in de Schilderswijk en Transvaal is het flink zoeken. ,,Als je wil dat mensen minder met de auto gaan, moet je ook in de volkswijken zorgen voor alternatieven.”

Audi botst na lange achtervolging door woonwijken met politiewagen

Een lange achtervolging door onder andere Rijswijk en Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag geëindigd in een crash. Op de Wenckebachstraat in Den Haag kwam de auto in botsing met een politievoertuig.

Jongeren al na half jaar uit flat gegooid die woningnood zou oplossen

Het was dé gedroomde oplossing om jongeren die in de stad willen blijven tegen een zacht prijsje een eigen woning te bieden. Maar nu de torenhoge flat ‘Pauwmolen’ er staat, blijkt dat de verhuurder alleen contracten voor kort verblijf aanbiedt aan vooral buitenlandse studenten. ,,Als er steeds van zulke contracten worden afgesloten, dan kan de prijs heel snel omhoog schieten.”

Gebruikte burgemeester coronasmoes voor afzeggen reis?

De afzegging van burgemeester Arends en economie-wethouder Abee voor de World Expo in Dubai krijgt bepaald geen navolging. Ze noemden strengere coronamaatregelen en een forse groei van het aantal besmettingen als reden om niet te gaan. Een zeer stevige Nederlandse tuindersdelegatie presenteert zich volgende week wel op het prestigieuze evenement.

Na flats nu vervallen winkelcentrum tegen de vlakte in Palenstein

Zeg je Zoetermeer, dan denken al veel mensen van buiten de stad aan flats. Met name die in Palenstein. Een beeld dat eigenlijk niet meer klopt. Het afbreken van het verouderde winkelcentrum in de wijk is de volgende stap naar het ‘nieuwe Palenstein’.

Deze ondernemers vreten managers op het huid en haar

Kantoortaal. Iedereen die weleens aanschuift bij een vergadering kent het fenomeen. Managers die zich uitputten in raadselachtige monologen, terwijl de rest aan tafel denkt: ‘Waar gáát dit over!?’

Scheiden zonder juridische rompslomp kan gewoon online

Bij een scheiding komt een hoop kijken. Naast het persoonlijke verdriet moet er worden nagedacht over de verdeling van de spullen, het huis, geld en de kinderen. Daar komt nog een juridische rompslomp bij. Dat kan beter vinden de oprichters van Uitelkaar.nl, volgens hen het eerste door de overheid erkende platform waarop je online kunt scheiden. ‘Geschillen worden vaak te juridisch benaderd.’

