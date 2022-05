Gemist? TU Delft doet baanbrekende ontdekking en Den Haag viert de vrijheid nét wat meer

Nu nog gratis naar het Bevrijdingsfestival, maar volgend jaar wellicht niet meer

De podia staan klaar, de biertjes koud en het gras is gemaaid. Op het Malieveld in Den Haag gaat vandaag de veertiende editie van het Bevrijdingsfestival van start. Entree is gratis, zoals altijd. Maar of dat de komende jaren ook zo blijft, is nog maar de vraag. Ook hier slaan de dure tijden toe. ‘Het is deze keer met de hakken over de sloot gelukt.’