Gemist? Tuinders willen na pensioen in woning blijven en Haagse kerstbomenverkoop plots een week later

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zaterdag 23 oktober.

Wereldkampioene Ammerlaan (21) zet nu al een punt achter carrière

Het kan verkeren. In 2018 werd Rozemarijn Ammerlaan (21) nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. De wielrenster uit De Lier kampte de laatste tijd op de fiets met ‘ongrijpbare angsten’, schakelde hiervoor zelfs een sportpsycholoog in, maar heeft nu besloten om een punt achter haar nog prille wielercarrière te zetten. ,,Ik genoot niet meer van het wielrennen.”

Bewoners zijn bang voor spontane branden door hun zonnepanelen

Na drie spontane branden in zonnepanelen inspecteert bouwer BAM 68 daken van duurzame huizen met zogenaamde indak-systemen. Bewoners van het Delftse nieuwbouwbuurtje drongen er bij de bouworganisatie op aan om bij álle daken de brandveiligheid te controleren. ,,Twee gezinnen kunnen de komende 6 tot 8 maanden hun huis niet meer in.”

Westland heeft last van afvaltoerisme

De kosten voor afvalverwerking dreigen verder op te lopen door het gebrek aan toezicht op de twee gemeentewerven. Die vrees heeft Westland Verstandig. Doordat controles regelmatig ontbreken, kunnen bedrijven en particulieren naar hartenlust hun puin en andere vormen van grofvuil storten.

Verkoop kerstbomen op straat plots een week later

Consumenten halen de laatste jaren steeds eerder een kerstboom in huis, maar bij de gemeente Den Haag hebben ze dit jaar bedacht dat de kerstboomhandelaren op straat een week later mogen starten met de verkoop van hun waar. De verkopers begrijpen er niets van ,,Die eerste week is juist onze beste week.’’

Verscholen tussen blokkendozen ligt een groene oase

Het is dat het land te drassig is, anders had een projectontwikkelaar hier al het zoveelste distributiecentrum uit de grond gestampt. Verscholen achter de immense blokkendozen van Hoogvliet, Hello Fresh en Albert Heijn ligt op de grens van Zoetermeer en Bleiswijk een groene oase met een bijzonder verhaal.

Zo willen Delftse partijen het geld het komende jaar gaan verdelen

De Delftse schatkist rammelt: na bezuiniging op bezuiniging is de stad nog maar net van de schrik van het pijnlijke herstelplan bekomen. Dat terwijl lokale politici nu alweer op de bühne staan om de centen voor volgend jaar te verdelen. Gaat de Delftenaar fors meer belasting betalen? Komt er toch meer geld vrij voor cultuur? Dit is hoe Delftse partijen de pot het komend jaar graag willen verdelen.

Tuinders willen in woning blijven na pensioen, maar dat mag niet

Diverse gepensioneerde tuinders dreigen hun woning binnen afzienbare termijn op te moeten geven. Als tuinder mogen ze pal naast hun kassen wonen. Zodra ze het tuindersbedrijf is verkocht, mag dat niet langer. Westland Verstandig dringt bij de gemeente Westland aan op een oplossing.

Gemeenteraad wist niets van undercover onderzoeken in moskeeën

Zelfs de gemeenteraad was niet ingelicht over de undercover onderzoeken in Zoetermeerse moskeeën. De ene partij is daar verbaasd over, de ander vindt het volkomen normaal. ,,We hoeven toch niet alles te weten.”

