Gemist? Twee Delftenaren opgepakt voor doodsteken Myron (17) en Baldewsingh wordt geen wethouder

Het is nog heel druk en operaties inhalen gaat niet in één keer

Ziekenhuizen in Den Haag en omgeving maken plannen voor het inhalen van uitgestelde operaties en reguliere zorg nu het aantal coronapatiënten daalt. Maar ze waarschuwen dat het nog steeds heel druk is en dat inhalen niet in één keer kan.

‘Patsers blazen hier voorbij’

In Koffiehuis ’t Statenplein zien ze het soms twee keer per dag misgaan op het beruchte kruispunt van het Statenplein. En ook bewoners van het Statenkwartier sloegen al vaak alarm over de gevaarlijke verkeerssituatie.

Krijgen we nog deze week een hotelstop in Den Haag?

Je knippert met je ogen en er staat een nieuw hotel in Den Haag. De afgelopen jaren kwamen er al ruim duizend kamers bij en nog eens duizend staan er in de planning.

Werklozen sneller aan het werk

Mensen die in Den Haag in de bijstand zitten, moeten de kans krijgen om meer bij te verdienen zonder dat ze worden gekort op hun uitkering. Met dat voorstel komen de PvdA en SP in de Haagse raad. Zij hopen zo werkloze Hagenaars sneller aan het werk te krijgen. In Amsterdam, waar hiermee wordt geëxperimenteerd, blijkt dat een succes.

Ze staan te springen: deze Delftse sporters mogen eindelijk weer

Zwoegen in het voorjaarszonnetje is voor de buitensporters geen straf. Maar voor de leden van sportclubs die alleen echt binnen topprestaties kunnen leveren, zijn de versoepelingen die vandaag ingaan een absolute zegen.

Tegels ‘wippen’ levert Delft schonere stad op

Delftse wijken worden de komende weken groener. In het kader van het NK Tegelwippen (‘Tegel eruit, plant erin’) houdt duurzaamheidscentrum De Papaver acties om bewoners daarbij te helpen. ,,We hopen dat tenminste 200 tegels per wijk worden ingeruild voor groen.”

Baldewsingh wordt geen wethouder in Leidschendam-Voorburg

Rabin Baldewsingh (58) wordt geen wethouder in Leidschendam-Voorburg. Tegen zijn voordracht bestond grote weerstand omdat de voormalige wethouder in Den Haag (PvdA) zich badinerend had uitgelaten over de overlast die omwonenden hebben van de Haagse windturbine.

Lange wachtlijsten voor peuters met ontwikkelproblemen

Peuters die specialistische aandacht of opvang nodig hebben, moeten veel te lang wachten op de juiste zorg. De Westlandse kinderopvangorganisaties luiden daarover de noodklok. Ze willen extra begeleiding op de groepen, maar de wethouder wil geen toezeggingen doen.

Dit ziekenhuis leidt meer ic-verpleegkundigen op

Het HagaZiekenhuis in Den Haag kan binnenkort meer verpleegkundigen opleiden die aan de slag kunnen op de intensive care, waar de nood vanwege corona zo hoog is. Het nieuwe leer-werktraject verlicht ook de druk op de begeleidende verpleegkundigen.

Artiesten niet meer invliegen en insecten op het menu

Geen dj meer in laten vliegen voor een set van twee uur, veganistische festivalmenu’s en geen dieselgeneratoren meer. Het zijn enkele ideeën om de evenementen, ook na een rampzalig coronajaar, groener en schoner te maken.

Politiek heeft vragen over sluiting terras Old Pal

Niet alleen horecaondernemer Edwin Degen van café The Old Pal snapt niks van de sluiting van zijn terras. Ook LHN is erg verbaasd. Hilbrand Nawijn: ,,Het riekt naar willekeur.”

Oranje-captain Eva de Goede gaat bij laagvlieger HGC hockeyen

De keuze van Eva de Goede voor HGC is nogal verrassend. Wat zijn de drijfveren van de 32-jarige aanvoerder van het Nederlands team om voor de Haagse laagvlieger in de hoofdklasse te gaan hockeyen?

Twee Delftenaren opgepakt voor doodsteken Haagse Myron (17)

De politie heeft vandaag twee nieuwe verdachten aangehouden voor het dodelijke steekincident van 6 mei op de Rijswijkseweg waarbij Myron (17) om het leven kwam. ,,De twee mannen uit Delft van 20 en 21 jaar zijn ingesloten op een politiebureau waar ze later zullen worden gehoord.”

