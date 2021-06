Gemist? Twee miljoen euro aan drugs in Scheveningse haven en na 125 jaar krijgt Café Duijnstee weer nieuwe start

Tbs voor verwarde man die brand stichtte in Uddel­straat: ‘Er was sprake van levensge­vaar’

17 juni Een 29-jarige Marokkaanse man die op 24 november vorig jaar brand stichtte in een portiekwoning aan de Uddelstraat in Den Haag is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De dakloze vreemdeling had op het adres een slaapplek voor de nacht gevonden. Onder invloed van drank en drugs zette hij de slaap- en woonkamer in vlam.