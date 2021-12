Gemist? Twee miljoen kijkers voor Haagse ‘prakjesavond’ en in deze gemeente geen huizen meer boven de zes ton

Gaat Den Haag uit de kleren?

Na de succesvolle editie Naked Rotterdam is fotograaf Leon Schröder druk met Naked The Hague. „Het is iets om trots op te zijn, als je je zó bloot geeft.”

Twee miljoen kijkers zien Haagse daklozen ‘prakjesavond’ voorgeschoteld krijgen

Ruim twee miljoen kijkers zagen zaterdagavond hoe Haagse daklozen in het zonnetje werden gezet door het televisieprogramma Even tot Hier. Geen pakjesavond, maar een zogeheten ‘prakjesavond’ werd er voor hen georganiseerd, waarbij de daklozen konden genieten van een uitgebreid avondmaal van sterrenchef Soenil Bahadoer.

Peter de Ronde was vier jaar lang ‘die andere gitarist’ van The Golden Earrings

Peter de Ronde speelde samen met George Kooymans en Rinus Gerritsen in Golden Earring. Of eigenlijk in The Golden Earrings, zoals de band toen nog heette. Totdat er na een kleine vier jaar een einde kwam aan de samenwerking. ,,Dat was pijnlijk, maar gelukkig ga ik nog wel steeds goed met die jongens om.’’ Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met.

In deze gemeente worden binnenkort geen huizen boven de zes ton gebouwd

Rijkere kopers hebben pech in Leidschendam-Voorburg. Villa’s en ruime twee-onder-één-kappers worden er niet meer gebouwd. De gemeente wil alleen nog maar nieuwbouwwoningen die minder dan 6 ton kosten. ‘We moeten onorthodoxe stappen nemen’.

De Robert van Astengarage is een schandvlek voor Den Haag

COMMENTAAR | Den Haag sluit een parkeergarage omdat er geen geld is voor onderhoud. De garage staat in de wijk met de hoogste parkeerdruk van de stad. Het is geen grap. Het is een Haagse blunderput.

Al 35 jaar een begrip in Moerwijk: ‘In deze tuin mag je vooral mens zijn’

MIJN TUIN | Mens en Tuin is al 35 jaar een begrip in Moerwijk. Een zorgtuin waar gewerkt wordt met planten en tegelijkertijd aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van de deelnemers. ,,Het is een veilige plek waar je vooral mens mag zijn.” Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

Wat is dat toch met die stenen van het Cadenzaplein?

Alsof er een vloek rust op het Cadenzaplein. De bestrating van het nieuwste horecaplein van Zoetermeer lijkt het weer te begeven.

‘Deze plek is totaal ongeschikt voor arbeidsmigranten’

Met de finish in zicht maakt de Westlandse wethouder Albert Abee grote haast met de grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Nadat vorige maand een plan voor een complex in ‘s-Gravenzande werd gepresenteerd, is nu het buitengebied van Naaldwijk aan de beurt. Omwonenden keren zich echter tegen het plan voor 228 bedden aan de Hoge Geest. ,,Deze plek is totaal ongeschikt.”

Snel cadeautje halen bij speelgoedwinkel Poppedijn

Als na het weekend Sinterklaas heeft plaatsgemaakt voor de Kerst veranderen Anca en Maarten nog één keer de etalage van hun speelgoedwinkel Poppedijn. Na 38 jaar stopt het echtpaar ermee. ,,Dat we een opvolger hebben gevonden, zien we als een bekroning op ons werk.”

Op dit autonome ‘mini-vliegveld’ kunnen drones zelfstandig vliegen en batterijen wisselen

TECHNISCHE DIENST | Drones worden steeds vaker ingezet voor het verzamelen van belangrijke data. Maar in veel gevallen komen daar nog menselijke handelingen aan te pas. Bijvoorbeeld als het gaat om het besturen van de drone en het verwisselen van de batterijen. De Delftse start-up Tective komt nu met een oplossing die het mogelijk maakt om drones compleet autonoom en continu in te zetten.

30 jaar na dato is de legende van Aad Mansveld in Den Haag nog springlevend: zijn levensverhaal van A tot Z

Het is zondag 5 december precies dertig jaar geleden dat de grootste Haagse voetballer ooit Aad Mansveld (1944-1991) overleed. Sindsdien kwam er geen speler bij zijn status in de buurt. En dus blijft het goed om zijn verhaal te blijven vertellen. Maar dan wel helemaal, van A tot en Z.

