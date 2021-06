Gemist? Twee tieners zwaargewond bij steekpartij in Zoetermeer en seksend stelletje betrapt door politie

‘Wonden in hoofd, nek en borst’

Een 15-jarige jongen en een 16-jarige jongen zijn gisteravond zwaargewond geraakt bij een steekpartij bij het Fonteinbos in Zoetermeer. De jonge Zoetermeerders hebben volgens de politie steekwonden aan hoofd, nek en borst en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

‘Het is hier net mini-Warschau’

Het Haagse Laakkwartier voelt voor Poolse migranten als een gespreid bedje. Er zijn Poolse supermarkten, een Poolse parochie en zo veel Poolse buren om je te helpen dat je er moeiteloos kan wonen, zonder Nederlands te spreken. De wijk vormt een ideale springplank én een veilige thuishaven voor de Oost-Europese migranten, die vaak voor de hogere lonen naar het westen trokken.

Live at the Lake en Sweetlake Festival lijken definitief door te gaan

De aangekondigde versoepelingen voor evenementen betekenen goed nieuws voor de eerste edities van de Zoetermeerse festivals Live at the Lake en Sweetlake Festival. De organisatoren gaan ervan uit dat de feesten op de Noord Aa definitief doorgaan. ‘Misschien zelfs zonder maatregelen’

‘De kroeg in, man wat heb ik dat gemist!’

We mogen eindelijk de kroeg weer in, naar het museum ook en gezellig samen uit eten. In de stad lijken de mensen dit weekeinde een beetje ruimer te ademen: ,,Het leven wordt weer wat aangenamer.”

Ze waren heel dicht bij vierde bekerwinst

ADO Den Haag Vrouwen was heel dicht bij haar vierde bekerwinst, maar uiteindelijk gaven de kwaliteiten van enkele PSV-speelsters de doorslag (0-1). En daarmee lijkt het tijdperk dat ook in het vrouwenvoetbal geld gaat beslissen welke clubs de prijzen winnen, te zijn aangebroken.

Seksend stelletje op bouwplaats omsingeld door politie

Een seksend stelletje dacht zonder pottenkijkers hun gang te kunnen gaan op een bouwplaats aan de Coenderstraat in Delft, maar niets bleek minder waar. Omdat zij zich op verboden terrein bevonden werden ze door agenten omsingeld. ,,Duidelijk hoorbaar dat het stel het ‘gezellig’ had.”

‘Dit is een uniek icoon’

Dat de Haagse markt uniek is, wordt door iedereen wel onderkend. Maar tegelijkertijd zien de marktkooplui tot hun onvrede dat Den Haag de grootste markt van Europa weinig promoot in binnen- en buitenland. Ook is er nauwelijks aandacht voor de aankleding en beleving. ,,Terwijl dit een van je parels is in de stad, een icoon.’’

‘Ik wil dat deze tuin een begrip wordt in Maasdijk’

Liselotte Piek verhuisde onlangs met vriend en dochter van een appartement op 1 hoog in Den Haag met slechts een Frans balkon naar een dijkwoning met grote tuin in het Westland. ,,Ik wil dat deze tuin een begrip wordt in Maasdijk.” Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn Tuin.

Op de koffie bij de politie in de biecht-tuktuk

Gezellig op de koffie bij de politie, dat is best een beetje onwennig. Waar de een staat te springen, loopt een ander met een grote bocht om de ‘biecht-tuktuk’ heen.

