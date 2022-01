Gemist? Uitgekookte oplichters doen zich voor als GGD’ers en wanhoop bij bijstandsmoeder om stookkosten

Uitgekookte oplichters doen zich voor als GGD’ers bij nieuwe babbeltruc

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen als Marco de Zeeuw op zijn mobieltje wordt gebeld door een anoniem nummer. Die telefoontjes drukt hij altijd weg omdat hij ze niet vertrouwt. Maar deze beller bleef aanhouden en het ‘gemoed’ van Marco speelde op: het kan wel iemand in nood zijn. ,,Maar trap er niet in, het is oplichting door nep GGD’ers.”

Natasha Bronkhorst kan het nog steeds niet geloven. De Haagse moeder van drie kinderen moet maar liefst 4100 euro bijbetalen voor stookkosten aan de woningcorporatie. En dat is alleen nog maar voor het jaar 2020, de rekening van 2021 moet nog komen. Ook andere buren hebben hoge rekeningen gekregen. ,,Ik leef van een uitkering, waar moet ik dat van betalen?’’

Dode vrouw (40) die in hotelkamer vol bloed lag had ‘slaande ruzie’

De vrouw (40) die is omgekomen in een hotelkamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar, had op nieuwjaarsdag slaande ruzie met haar partner op het parkeerterrein van het hotel. ,,Ze renden achter elkaar aan en deelden klappen uit”, zegt een hotelgast die de ruzie vanaf zijn balkon zag.

Twee ‘handgranaten’ vernielen vier woningen in Den Haag

De knallen waren zó hard, het portiek en de deuren zó beschadigd, dat buren dachten dat de vier woningen in de Hoog Buurlostraat in Den Haag door een handgranaat waren getroffen.

Man (86) valt hard bij prikplek

De booster halen om gezond te blijven en vervolgens alsnog in het ziekenhuis belanden door de stoep bij de priklocatie. Het overkwam een 86-jarige man met rollator nadat hij na de prik hard ten val kwam en met spoed naar het ziekenhuis moest.

Steekpartijverdachte beschuldigt rechters van racisme

Een dakloze man uit Delft ontkent dat hij in september vorig jaar tijdens een vechtpartij op de Oude Delft een andere man heeft gestoken met een mes. De rechtbank in Den Haag besloot dinsdag dat hij toch vast moet blijven zitten op verdenking van een poging tot doodslag. De verdachte beschuldigde de rechters daarop van racisme.



Parken in ’s-Gravenzande leken oorlogsgebied tijdens oud en nieuw

In Westland is de jaarwisseling volgens burgemeester Bouke Arends zonder grote incidenten verlopen en was het ‘relatief beheersbaar’. Toch was het op een aantal plekken onrustig, zoals in ’s-Gravenzande. In onder meer het Tollenspark en in het Zandeveltpark leek het bij tijd en wijle wel een oorlogsgebied. ,,De ME had alles omsingeld.”

Op schoonmakers zoals Jalod wordt vaak onterecht neergekeken

Op schoonmakers wordt vaak onterecht neergekeken, vindt Jalod Zafari die zelf jaren als schoonmaker werkte en denigrerende opmerkingen van klanten en bazen moest incasseren. Hij gunt de schoonmaker in zijn flat een beter leven en zamelde geld in voor een cadeau.

Huurmoorden, clans en drugs

Op 5 januari 1982, ruim veertig jaar geleden, worden bewoners van de De La Reyweg opgeschrikt door een brute moord. De 38-jarige Turk Ali Demirel is in zijn auto doodgeschoten. Het lijkt er sterk op dat hier op straat een jarenlange vete tussen twee families wordt uitgevochten en die nu het zoveelste dodelijke slachtoffer eist. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

Meisje gebroken kaak geslagen

Twee meisjes zijn op nieuwjaarsnacht in ‘s-Gravenzande op straat geslagen door een jongen. Eén van de slachtoffers werd dusdanig hard geraakt dat haar kaak is gebroken.

Man en zwangere vrouw ziekenhuis ingeslagen

Een zwangere vrouw en een man zijn gewond geraakt bij een verkeersruzie met drie mannen op de Wattstraat in ’s-Gravenzande. De twee slachtoffers liepen flinke verwoningen op en moesten beiden naar het ziekenhuis.

Steffie (22) rijdt de laatste tijd amper wedstrijden, maar rekent na titel op het NK af met ‘gouden vloek’

Het 22-jarige wielertalent Steffie van der Peet uit Den Haag haalde tussen 2016 en 2019 tijdens nationale kampioenschappen baanwielrennen op verschillende onderdelen maar liefst negen podiumplekken, maar een eerste plek zat er nooit tussen. Vorige week rekende ze af met de ‘podiumvloek’ door de 500 meter op haar naam te schrijven. ,,En ik was niet eens in topvorm.”

Lange tijd was het ondenkbaar maar na 20 jaar verkoopt Babette toch haar huis

Babette den Daas verkoopt haar benedenwoning aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag. Lange tijd ondenkbaar, maar nu bleek toch het juiste moment ineens daar.

Netflix uitgespeeld? Er is nog een ander tijdverdrijf

Na weken van lockdown hebben de meeste mensen Netflix wel uitgespeeld. Maar er is een prima ander tijdverdrijf en vaak nog leerzaam bovendien: een podcast luisteren.