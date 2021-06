Gemist? Unieke voetbalcollectie drijfnat na hoosbui en Den Haag machteloos tegen verkrotting ambassades

Grote zorgen over FloraHolland

Waarom wil bloemenveiling Royal FloraHolland een groot stuk van het veilinggebouw in Naaldwijk afstoten en speelt deze discussie niet in Aalsmeer of Rijnsburg? Voormalig voorzitter van Bloemenveiling Westland, Marius Varekamp (79), maakt zich grote zorgen over de toekomst van de sierteelt in de grootste glastuinbouwgemeente van Europa. ,,Westland let op uw zaak.”