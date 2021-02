Gemist? Uurtje buffelen voor actievoerende sportschool en Wassenaarse wethouder treedt terug

Eén nummer nodig voor melden overlast Scheveningen

Het ontbreekt aan een centraal telefoonnummer om overlast op Scheveningen te melden. Daardoor worden bewoners en ondernemers van het kastje naar de muur gestuurd als ze foutparkeren, wildplassen of gevaarlijk rijgedrag willen melden.

Man (19) uit Pijnacker opgepakt voor beklimmen van brugwachterstoren tijdens avondklok

De politie heeft zaterdagochtend drie tieners aangehouden, nadat zij in de vroege ochtend de brugwachterstoren van de draaibrug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen hadden beklommen. Een van de drie was een 19-jarige man uit Pijnacker.

Een uurtje buffelen voor de actievoerende sportschool

De sportscholen voeren deze zaterdag in heel Nederland actie om weer open te mogen. Op Scheveningen doen ze dat in de buitenlucht, met een gezellig uurtje buffelen voor sportieve buurtgenoten.

Eigenaren van huizen in historisch Schipluiden vrezen schade en verzakking nu kadewerk is begonnen

Het Hoogheemraadschap is vorige week weer begonnen met het herstellen van de kades in het historische centrum van Schipluiden. Maar bewoners van de monumentale huizen hebben al last van schade en vrezen voor verzakkingen door een zakkend grondwaterpeil.

Toen alles nog normaal was

Zangeres Natousch Gerritsen zag op 27 februari 2020 vanaf het podium in een stampvol Paardcafé hoe mensen zich naar de bar drongen. Diezelfde dag werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Een reconstructie van dat weekend in Den Haag lees je hier.

ADO Den Haag-RKC Waalwijk door de ogen van Martin Jol

Het overlijden van de legendarische keeper Ton Thie maakte deze week vol degradatie­krakers voor ADO nog specialer dan hij al was. In het bijzonder voor Martin Jol, oud ploeggenoot van Thie. Zijn ADO neemt het vandaag ook nog eens op tegen RKC, ook een club die in zijn hart zit.

Wassenaarse wethouder Lia de Ridder treedt terug door ‘te grote ambities in parttime functie’

De Wassenaarse wethouder Lia de Ridder treedt terug. Dat maakte zij gisteren bekend. De Ridder was sinds 2018 als wethouder portefeuillehouder Zorg, Volkshuisvesting, Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid en Burgerparticipatie.