Gemist? Vaders speuren naar kinderlokker en laatste eerbetoon voor Lara van Ruijven

Ereronde voor overleden Lara van Ruijven

Bij het stadion van Thialf in Heerenveen wordt morgenavond een laatste eerbetoon gehouden voor Lara van Ruijven. De shorttrackster overleed op 10 juli. De rouwauto zal morgenavond om 19.45 uur bij het stadion aankomen. ,,Waarna de auto in de schaatstempel een laatste ronde zal maken over het ijs waarop zij de afgelopen 13 jaar vrijwel dagelijks haar sport bedreef”, zo meldt de schaatsbond KNSB.

TU Delft verbreekt eigen record

Het studententeam van TU Delft heeft een nieuw snelheidsrecord neergezet met zijn versie van de Hyperloop. De 33 studenten zouden eigenlijk deze zomer naar Los Angeles gaan, om daar deel te nemen aan de SpaceX Hyperloop Pod Competition. ,,Door de coronacrisis ging dat niet door. Opgeven stond niet in ons woordenboek. Dus hebben we het heft in eigen hand genomen”, vertelt de 22-jarige Emma van de Ven.

Kinderlokker Scheveningen

Haagse vaders zoeken met man en macht naar de kinderlokker die in Scheveningen meerdere kinderen lastiggevallen zou hebben. Ze hebben een groep opgericht en rijden surveillance-rondjes om de kerel te vinden en hun kroost te beschermen.

Onderzoek huizen buitenland levert weinig op

De kans dat de gemeente Den Haag particuliere onderzoeksbureaus inhuurt om verzwegen vastgoed in het buitenland op te sporen, lijkt erg klein. Vooral nu gebleken is dat deze onderzoeken maar weinig opleveren. Wethouder Bert van Alphen (sociale zaken) is dan ook niet enthousiast.

Weer stroomstoring Scheveningen

Een kleine 10.000 mensen en bedrijven zaten vanochtend zonder stroom in Scheveningen. De storing werd rond 09.30 uur gemeld en was even voor 12.00 uur weer voorbij. Monteurs van Stedin waren onderweg voor onderzoek en herstel. De oorzaak: een brandje in het hoofdverdeelstation.

Verbouwing waar niemand op zit te wachten

Ondernemers uit de Haagse binnenstad die al klappen kregen door de coronacrisis houden hun hart vast voor de verbouwing van de Tweede Kamer. De stad dreigt door het megaproject vanaf 2021 vijfeneenhalf jaar op de schop te gaan.