Gemist? Van Kooten en De Bie krijgen eerbetoon in Den Haag en Delfts blauw kroonjuweel aan scherven

Potterie Delftse Pauw sluit

De laatste stukken Delfts blauw zijn ingepakt. Het einde van de winkel in het pand aan de Delftweg, woensdag, betekende het definitieve einde van een icoon. Na het faillissement van de fabriek van Potterie de Delftse Pauw, icoon van Heinen Delfts Blauw, is de deur nu echt dichtgetrokken. ,,Met bloedend hart, mensen werkten hier tientallen jaren.”

Societyschilder Adrian Stahlecker

Hij stond bekend als societyschilder, runde met zijn partner een galerie en Frans restaurant aan de Javastraat en had een korte, onstuimige relatie met ‘levend kunstwerk’ Mathilde Willink. Saai is het leven van Adrian Stahlecker (84) nooit geweest en ook nu niet. ,,Binnenkort komt mijn nieuwe boek uit”, zegt hij. Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe is het nu met?

Op Scheveningen

Naar een Michelin-restaurant is het vergeefs zoeken op Scheveningen. Gelukkig kent de badplaats een museum dat zich wel in de smaak mag verheugen van de bandenfabrikant uit Clermont-Ferrand. In de groene reisgidsjes van Michelin krijgt Beelden aan Zee twee sterren toebedeeld.

Dwangsommen Freigth Line

Dwangsom na dwangsom heeft transportbedrijf Freight Line uit Maasdijk inmiddels op de deurmat gekregen. De koelmotoren van de vrachtwagens maken nog altijd te veel herrie, waar omwonenden aan de rand van bedrijventerrein Honderdland last van hebben. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat een oplossing nog mijlenver weg is.

Nieuwe deelscooters van GO

In Den Haag en omliggende gemeenten komen er nog eens 170 extra deelscooters bij. Aanbieder GO Sharing heeft nieuwe tweewielers verspreidt die harder rijden en daarmee voor de langere afstanden geschikt zijn.

Do ist der Bahnhof

‘Samen voor ons eigen’, ineens hangt daar het affiche van de Tegenpartij tegen het elektriciteitshuisje op de Valkenboslaan. De Haagse humor van Van Kooten en De Bie is eindelijk vereeuwigd in de stad. Het is werk van kunstenaar Richard Sluijs. ,,Die twee verdienen dit eerbetoon.”

Drugsfamilie voorlopig op vrije voeten

De Haagse rechtbank heeft donderdag vijf broers van een Haagse familie en een zwager, die worden verdacht van grootschalige drugshandel, voorlopig vrijgelaten. De Haagse rechtbank besloot het voorarrest van de mannen te schorsen, tegen de zin van het Openbaar Ministerie in. De familie wordt ervan verdacht vanuit de Schilderswijk drugstransporten te hebben georganiseerd van Zuid-Amerika naar Europa.

Slechte zomer

De op een na laatste zomer van Sweet Lake Wellness is de slechtste tot nu toe. Zelfs op zonnige dagen komt soms geen enkele Zoetermeerder naar de enige buitenbaden van de stad.

Gouden pollepel

Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Herberg De Vliegende Vos. Gevoed door de zomer gaan we eens als toerist in eigen regio op pad. We bezoeken het geboortehuis van schilder Vermeer in Delft en eten 17de eeuws.