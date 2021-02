Gemist? Varend Corso 2021 definitief afgelast en ziekte George Kooymans betekent einde van Golden Earring

Overschot ‘verpleeghuisprikken’ gaat naar andere ouderen

Vaccins die ‘overblijven’ in verpleeghuizen gaan naar bewoners van verzorgingshuizen en bij uitzondering naar een medewerker om verspilling te voorkomen. Dat zeggen zorginstellingen nu blijkt dat niet alle bestelde vaccins opgaan aan verpleeghuisbewoners.

Het einde van Golden Earring

George Kooymans (72), gitarist en oprichter van de legendarische rockband Golden Earring, lijdt aan de progressieve spierziekte ALS. Daarmee is meteen het lot van de 60 jaar oude Haagse band bezegeld. Optreden zit er niet meer in. Lees er alles over in ons dossier.

‘Dit is echt boven verwachting’

De prijsvraag die het Hoogheemraadschap van Delfland in het leven heeft geroepen voor een vangtuig om de nietsontziende Amerikaanse rivierkreeften te pakken te krijgen, heeft liefst 134 inzendingen opgeleverd. Volgende week vrijdag wordt de top drie bekendgemaakt.

Den Haag trots op nieuwe Rotterdamsebaan

De vandaag opgeleverde Rotterdamsebaan zal in de toekomst essentieel zijn voor een goede bereikbaarheid van Den Haag. Het is weliswaar minder druk op de weg vanwege corona, maar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) weet zeker dat dit niet zo blijft. Zij verwacht dat het dadelijk weer druk wordt als de coronacrisis voorbij is.

Varend Corso 2021 definitief afgelast door coronavirus: ‘Het Corso is heilig’

Een ‘moeilijk besluit’, maar door het coronavirus is er ook dit jaar geen Varend Corso. ,,We redden het niet, het is niet anders.” Er wordt daarom alweer uitgekeken naar volgend jaar.”

‘Onze pinguïns eten 35 kilo vis per week’

Voor 2,50 euro sponsor je de lunch van een aquariumbewoner. Sea Life Scheveningen vraagt donaties om eten voor de dieren te kopen. ,,Het is lastig om het hoofd boven water te houden.”

‘Hij moet het nog naar zijn hand zetten’

Zondagmiddag moet in Tilburg de kelderkraker tussen Willem II en ADO Den Haag gespeeld wordt. Tenminste, als de omstandigheden het toelaten. ADO-trainer Ruud Brood gaat er voorlopig maar van uit dat er gespeeld gaat worden.

PvdE blijft na tumult in race om plek in Tweede Kamer

De Partij van de Eenheid (PvdE) die deze week tegenslag had door ophef rond een piemeltaartbakster op haar kandidatenlijst blijft in de race om een positie in de Tweede Kamer.

Darrel L. blijft vastzitten voor fatale steekpartij op de Pier

Darrel L. blijft langer vastzitten voor de dodelijke steekpartij op de Pier van Scheveningen in augustus vorig jaar. De rechters benadrukten dat er toch echt een ‘stevige verdenking’ is tegen de 20-jarige Amsterdammer, die zelf nog altijd geen verklaring heeft afgelegd.

Pien is een engel in de brillenhemel

Officieel is ze de vrouw van de slager maar op zaterdagmiddag beleeft ze een paar gouden uurtjes als stylist. Pien Scholten helpt mensen vakkundig over de drempel van hun eerste bril.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.