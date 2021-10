Gemist? Veel onrust onder glastuinders door gasprijs en hier wordt het meest geflitst in Nederland

Veel onrust onder glastuinders

Ga ik door met het product dat ik nu teel? Ga ik de kas deze winter belichten of niet? Onder glastuinders is er veel onrust vanwege de torenhoge gas- en elektriciteitsprijs. Begin dit jaar werden nog prijzen van net onder de 20 cent per kubieke meter gas betaald, nu is dat meer dan een euro. Glastuinbouw Nederland vreest dat er de komende maanden bedrijven gaan omvallen.

Den Haag deinst terug voor superhoogbouw

Hoogbouw? Prima. Maar Den Haag hoeft geen Manhattan aan de Noordzee te worden. Deinsde het stadhuis vorig jaar al terug voor een woontoren die op 240 meter hoogte de lucht zou gaan kussen, nu moeten twee torens van ruim 180 meter in het centrum het politiek ontgelden. ,,We hoeven hier geen records te breken.”

Delft fluit vastgoedgigant terug

De droom van de Delftse vermogende vastgoedondernemer Robert Lekkerkerk lijkt opeens mijlenver weg. In en om de monumentale watertoren in het Kalverbos moeten wat hem betreft een ecologische kunsthal voor zijn zoon, een conferentieruimte met uitzicht en een groot restaurant komen. Nu blijkt dat er het een en ander mis is gegaan bij de gemeente Delft, komt het megaplan, tot vreugde van omwonenden, op losse schroeven te staan.

Raymond raakte verlamd en richtte scootmobielclub op

Vijf jaar geleden werd Raymond Himmelreich (67) in zijn slaap getroffen door een hersenbloeding. De Zoetermeerder was direct verlamd aan de linkerzijde van zijn lichaam. Nu heeft hij de eerste scootmobielclub van de stad opgezet.

Warmteleiding komt toch

De aanleg van een ‘duurzame’ warmteleiding door Den Haag leek van de baan vanwege het onvermijdelijke faillissement van het Warmtebedrijf Rotterdam. Maar de Gasunie laat weten, ondanks het mislukken van het project in Rotterdam, gewoon door te gaan met de omstreden warmteleiding. ,,Alle seinen staan op groen.’’

Hier wordt het meest geflitst in Nederland

Westland is met 45.900 flitsboetes de absolute nummer één in Nederland. Tussen mei en augustus dit jaar werden vooral veel automobilisten geflitst op de Wippolderlaan (N211) waar op de kruispunten met de Veilingroute en de Laan van Wateringseveld meer dan 30.000 boetes werden geteld.

Oproep om spits te mijden

Grote bedrijven, zoals Shell en Siemens, roepen hun werknemers op om vooral níet in de spits naar het werk te rijden. De files nemen na anderhalf jaar weer toe naar niveaus van voor de pandemie en zelfs erger. ‘Kom later naar kantoor of werk thuis’.

Van straatschoffie tot glazenwasser

Als jong kind ging Ian Smeyers geregeld op de vuist met groepjes jongeren uit de Haagse Schilderswijk. Nu is hij een succesvolle ondernemer en helpt straatschoffies uit zijn oude wijk en ex-delinquenten om weer wat van hun leven te maken. ,,Sommigen zijn zelfs voor zichzelf begonnen.’’

Sinterklaas krijgt intocht als vanouds met stoomboot en rijtoer door Den Haag

Sinterklaas zal lekker slapen vanavond. In Den Haag wacht hem dit jaar weer een intocht als vanouds. En er staan meer evenementen op de agenda in de wintermaanden. ,,Den Haag heeft wel weer behoefte aan een feestje.”

Team Westland haalt duizelingwekkend bedrag van 937.000 euro binnen voor strijd tegen kanker

Zelden zal een opbrengst zó veel mensen verbaasd hebben als die van Team Westland dit jaar. In coronatijd, waarin nauwelijks iets te organiseren viel, heeft de club Westlanders het voor elkaar gekregen het duizelingwekkende bedrag van 937.000 euro in te zamelen. En dan staat het geld van sommige acties nog niet eens op de rekening. Het magische bedrag van 1 miljoen euro is dus in zicht.

‘Financieel was het een rampjaar, maar privé was corona een cadeautje’

Nee, hij is nog lang niet uitgekeken op het spelen van grote rollen in grote musicals in grote theaterzalen. Maar vandaag de dag is René van Kooten zeker zo verguld met zijn eigen kleine bandje. Morgen is de 48-jarige Zoetermeerder als frontman van Shifting Daylight te zien en te horen in Theater Ludens, in Voorburg. Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Danny Cuomo neemt het bij Zoetermeer Panters over van zijn overleden vriend

Het was absoluut niet de bedoeling dat Danny Cuomo coach van Zoetermeer Panters zou worden. Maar door het plotselinge overlijden van zijn vriend en leermeester Alex Andjelic staat de Canadese Nederlander toch aan het roer in de Silverdome. En speelt zijn team in een competitie waarin hij bijna tien jaar niet actief is geweest. ,,Geen flauw benul wat ik kan verwachten.”

Arjen Kapteijns wordt voor een half jaar wethouder (in T-shirt)

Voor de gelegenheid heeft hij een net jasje aangetrokken. ,,En een gloednieuw T-shirt’’, lacht Arjen Kapteijns. De voormalige partijleider van GroenLinks in Den Haag werd vanmorgen benoemd tot wethouder van zijn stad. Voor een maand of zes: ,,Ik heb me nadrukkelijk voorgenomen om ervan te genieten.’’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.