Gemist? Veel taxichauffeurs stoppen ermee en bijna 500 kilo cocaïne verstopt in een kermisattractie

In de Rotterdamse haven onderschepte de douane in april 2016 maar liefst 488 kilo cocaïne die verstopt zat in een kermisattractie, die per boot vanaf Curaçao naar Nederland was vervoerd. Acht verdachten hebben woensdag hun strafeisen gehoord, die variëren van twee tot veertien jaar.

Evenementen, kroegen en theaters zien lockdown weer aankomen

Weer hangen er donkere wolken boven de cultuur- en evenementenbranche. Verbaasd zijn ze niet dat de nieuwe coronamaatregelen hen waarschijnlijk gaan raken. Maar eerlijk voelt het niet. De volksgezondheid gaat weliswaar boven alles. ,,Tegelijkertijd is onze sector weer een makkelijk slachtoffer.”

Veel taxichauffeurs stoppen vanwege lage opbrengst

Kun je straks nog wel een taxi bestellen? Dat is de vraag, want de taxibranche zit in zwaar weer. Veel chauffeurs hadden het voor corona al moeilijk, maar nu is het ‘helemaal dramatisch’. Na de lockdown hoopten veel ondernemers dat alles weer normaal zou worden, maar dat bleek al snel niet het geval. Er zijn niet alleen veel minder zakelijke ritjes, maar ook de vroege sluiting van de horeca hakt er behoorlijk in. ,,Veel collega’s zijn ermee gestopt.’’

Tekort aan zeecontainers speelt leveranciers kerstpakketten parten

Door een tekort aan zeecontainers én een verstoorde productie in China is de aanvoer van non-food producten niet stabiel. De leveringsproblemen bezorgen ook bedrijven die handelen in geschenk- en kerstpakketten kopzorgen: ,,Kerst is de enige deadline in het leven, die je niet kan verzetten.”

Weinig geld en toch gezond eten

Veel mensen in kwetsbare wijken worstelen met geldproblemen. Lage inkomens, schulden, taalproblemen, de strubbelingen zijn legio. Nuttige tips zijn welkom. Ze komen soms uit onverwachte hoek.

Duizenden woningen voor ouderen en mindervaliden in Zoetermeer

Om problemen in de toekomst te voorkomen moet Zoetermeer duizenden woningen speciaal voor ouderen, mindervaliden en mensen met psychische problemen bouwen. ,,Dit is een belangrijke sleutel voor het oplossen van de wooncrisis.”

Utrechtsebaan vanaf januari dan echt afgesloten

Het onderhoud aan de Utrechtsebaan gaat in januari dan toch van start. De belangrijke verkeersader zou eigenlijk vanaf oktober maandenlang (gedeeltelijk) worden afgesloten, maar dat werd kort van tevoren uitgesteld vanwege een rechtszaak.

Kerk verandert in Top2000 café

GOLFBREKERS | De Hofkerk in Delft schenkt zondag een biertje tijdens de Top 2000 Kerkdienst. Is het gebedshuis dan nog wel een kerk of meer een café? En hoe zit het dan met de QR-code?

Nieuw gemaal Vlietpolder in Honselersdijk

Vlakbij de Wollebrand in Honselersdijk is met Vlietpolder een nieuw gemaal gerealiseerd om de kans op natte voeten nog meer te verkleinen. Het is een modern en duurzaam gemaal met een grotere pompcapaciteit. Het vervangt een oud gemaal uit 1950.

Haagse islampartijen vertrouwen op goede afloop Denk-rel

Met het vertrek van de drie islamitische partijen uit de Haagse gemeenteraad leek de weg volledig vrij voor nieuwkomer Denk om tijdens de komende verkiezingen hoge ogen te gooien. Maar toen kwam de rel over afgeluisterde uitspraken van de beoogde lijsttrekker.

De ‘Judas’ van de popmuziek Martin van der Starre wilde graag rockzanger worden

In zijn jonge jaren droomde hij nooit van een leven als musicalacteur. Zanger wilde hij worden, bij voorkeur graag in een stevige rockband. Intussen dankt Martin van der Starre zijn grootste bekendheid aan een hoofdrol in uitgerekend een musical. En draait hij nu warm voor opnieuw een musical, binnenkort te zien in Studio’s Aalsmeer.

Lexie Louwerens (Quintus) speelt Europa Cup dankzij doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen kan Lexie Louwerens niet worden ontzegd. De razendsnelle hoekspeelster van Quintus scheurde in mei 2018 de kruisband van haar knie af. Een lang traject van revalidatie vol tegenslagen volgde. Komend weekeinde in de Europa Cupduels met Malaga is zij opnieuw van de partij.

Goochelaar Jori valt in de prijzen met zijn levensverhaal

Het is Jori Veldhuizen weer gelukt. De vlugge vingers van de Zoetermeerse goochelaar hebben opnieuw een prijs in de wacht gesleept op een nationale goochelwedstrijd.

