Gemist? Veertien schapen gedood door honden in Monster en coronapatiënten van Delft naar Leeuwarden vervoerd

Doodgebeten schapen

De sporen van de slachtpartij aan de Slaperdijk in Monster zijn nog goed zichtbaar. Een lege wei. Vier dode schapen drijven in het water. Tien andere lichamen zijn al afgevoerd. Twee dieren zijn nog zoek. ,,Ze hebben de hele nacht lopen rausen.”

Coronapatiënten uit Delft overgeplaatst naar ziekenhuis in Leeuwarden

Coronapatiënten zijn zaterdagmiddag uit het Reinier de Graaf Gasthuis overgebracht naar een ziekenhuis in Leeuwarden. De zieken werden verhuisd in een touringcar die is omgebouwd tot een ambulance.

Reportage: Coronamaatregelen op middelbare school

Ze gaan gewoon weer naar school, terwijl school helemaal niet meer zo gewoon is. Leerlingen van het Veurs Lyceum in Leidschendam volgden vorig schooljaar, net als al hun leeftijdgenoten in Nederland, wekenlang thuis digitale lessen. Dit jaar zijn de schoolbanken wel gevuld, maar ziet het leven op een school er heel anders uit.

MAVO Zoetermeer is de zoveelste schoolnaam die verdwijnt

Het sluiten van MAVO Zoetermeer na slechts één jaar, riep onlangs veel emoties op. Het is de zoveelste schoolnaam die verdwijnt. In vijftig jaar is er in het onderwijs veel gebouwd, maar ook gefuseerd. Wie kent nog het Wessel Gansfort College?

Daniëlle was onhandelbaar en belandde in de bak

Daniëlle (38) werd als baby uit huis geplaatst, was onhoudbaar in een pleeggezin, zat twee keer in de gevangenis. Als Daniëlle erover vertelt zou je niet denken dat ze een licht verstandelijke beperking heeft. Dat is precies het probleem dat voor Middin en Den Haag nu aanleiding is om een andere aanpak uit te proberen.

