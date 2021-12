Gemist? Verbazing over openblijven Haagse markt en huisartsen gooien praktijk om en gaan boosteren

Huisartsen gooien praktijk om en gaan boosteren

Door de ernstige gevolgen die de nieuwe coronavariant omikron kan hebben, hebben huisartsen besloten te gaan bijspringen met boosteren. Een enkele praktijk heeft afgelopen weekend de agenda leeggeruimd om deze week op één dag alle patiënten te prikken. De 15 minuten wachten na de prik laten ze vallen om zo snel mogelijk door te kunnen prikken.

Op de Haagse markt is alles open: ‘Dit is niet uit te leggen’

Gesloten winkeldeuren, donkere etalages en weinig mensen op straat. Den Haag beleefde vandaag de eerste werkdag in lockdown. Veel ondernemers voelen zich moedeloos, zijn terneergeslagen. Toch is het niet overal in de stad stil en leeg. Tot verbazing van velen is de Haagse markt namelijk gewoon wél open.

Levenswerk van Hessel (75) dreigt te verdwijnen

Ooit begon hij aan huis: kinderen kwamen aan de deur om een boterham vragen. Inmiddels runt Hessel van der Padt (75) al jaren zijn eigen voedselbank met een team vrijwilligers. Eén grote familie zijn ze, gebrand op het helpen van hun buurtgenoten. Maar de financiële nood is hoog. Tot februari redden ze het, maar dan moet er echt steun komen. Een helpende hand komt nu van Haagse Harry.

Ondernemers in nood durven geen coronasteun meer te vragen

Veel ondernemers in de door corona hardst getroffen sectoren zoals de horeca blijken geen gebruik te maken van de steunmaatregelen. Niet omdat ze het niet nodig hebben, maar omdat het lastig is om aan te vragen en omdat ze bang zijn dat ze uiteindelijk geen steun krijgen.

Verdachten sneller opgepakt dankzij gebruik van ‘onze’ camera’s en deurbellen

De politie maakt maximaal gebruik van de beveiligingscamera’s en slimme deurbellen die particulieren huis aan huis hebben geplaatst. En met succes. De beelden die de camera’s maken zijn onmisbaar geworden bij de opsporing, zoals vorige week nog van de verdachten van een bloedige steekpartij in het centrum van Den Haag. Maar de meeste van die camera’s filmen eigenlijk illegaal.

Nederlands bedrijf leert je hoe je deepfakes kunt herkennen

Dankzij deepfake-technologie kan iedere video- of audioboodschap op je telefoon of computer tegenwoordig nep zijn. Wie of wat kunnen we inmiddels nog vertrouwen? Bij DuckDuckGoose weten ze precies hoe je de ‘verstopte gans tussen de eenden kunt herkennen’. Ze vertellen erover in de rubriek Technische Dienst.

Kassen in Westland moeten mooier

De tijd dat je zomaar kassen naast woningen kunt neerzetten is voorbij. Nieuwe Westlandse tuinbouwbedrijven moeten veel beter in de omgeving worden ingepast. Die ambitie klinkt door in de Glastuinbouwvisie 2040. Kleine bedrijven moeten plaatsmaken voor moderne kassencomplexen, die in overleg met de omwonenden worden ontworpen.

Stadsoffensief moet Zoetermeerders gezonder én blijer maken

Als Zoetermeerders niet gezonder leven en zich beter gaan voelen, krijgt de stad een zorginfarct. De Zoetermeerse zorg begint daarom een gezamenlijk offensief.

Hagenaar moet vijf jaar de cel in voor verkrachting, mishandeling en vernedering

De Haagse rechtbank veroordeelt de 49-jarige Hagenaar R. C., die zijn vaste partner mishandeld, vernederd en verkracht zou hebben, tot een celstraf van vijf jaar met tbs.

Moordverdachten hadden een relatie toen Rinus (56) op gruwelijke wijze om het leven kwam

Het duo dat wordt verdacht van de gruwelijke moord op Rinus (56), had een relatie. Hoofdverdachte Jeffrey van der E. was in een opvang huisgenoot van het slachtoffer, dat werd toegetakeld met een ijzeren en aluminium staaf, werd geschopt, geslagen en gewurgd.

Mario is manager van een dierenuitvaartcentrum: ‘Werd vroeger totaal niet serieus genomen’

Afscheid nemen bestaat niet. Dit nummer werd gedraaid op de uitvaart van Femme – geen vrouw, maar een teefje. Wetende dat Marco Borsato ‘nu niet zo lekker ligt’, durft Mario van der Hout dat bijna niet te vertellen. Toch is de tekst volgens het baasje zeer passend. De Franse buldog blijft immers altijd bij hem, al is het in gedachten.

Maik Kuivenhoven hoopt op stunt tegen nummer 4 van de wereld

Maik Kuivenhoven (33) plaatste zich op dag vijf van het wereldkampioenschap darts glansrijk voor de tweede ronde. Hiermee nam ‘Magic Maik’ wraak voor het desastreuze toernooi van vorig jaar, waarin hij slechts één leg won. De beloning? Een tweede rondepartij tegen de nummer 4 van de wereld James Wade. ,,Moet nog wel de puntjes op de i zetten.”

Een bingo met 85 zakenmensen, mag dat wel tijdens de coronacrisis?

Partners en leden van Business Netwerk Haaglanden (BNH) zitten morgenavond om 19.30 uur achter de laptop voor een zogeheten Merry Christmas online Evening. Na de traditionele kersttoespraak hebben we een wijnproeverij en een kerstbingo met ‘verbindende’ prijzen, vertelt Leonard van Spronsen aan de rubriek Golfbrekers.

