Gemist? Verdachte moord Renée (23) voor de rechter en mensen staan voor dichte deur bij priklocatie

Dit is er allemaal nodig tegen files rond de Mall

Het overdekte winkelwalhalla Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam trekt al sinds de opening in maart recordaantallen bezoekers. De meeste mensen komen met de auto en dat is te merken op de wegen ernaartoe. Na een verkeerschaos met Pinksteren is het Operationeel Mobiliteit Centre actief. ‘Langste vertraging was 10 minuten’.

Verdachte van moord op rugbyster Renée (23) voor de rechter

Ferry T. (41), de bekende Scheveninger die ervan wordt verdacht dat hij rugbyster Renée (23) om het leven bracht, ‘leeft mee met de familie en vrienden van Renée’, zo zei hij vanochtend in de Haagse rechtbank.

ADO Den Haag in de problemen

ADO Den Haag heeft drie punten in mindering gekregen van de KNVB. De Haagse club krijgt de straf, omdat de begroting voor dit seizoen niet sluitend is. Daar had ADO afgelopen week voor gezorgd moeten hebben. De club gaat in beroep tegen de straf. ,,Tot het moment van een uitspraak van de beroepscommissie is de drie punten aftrek geen feit en blijft ADO Den Haag koploper in de Keuken Kampioen Divisie.”

Politie heeft ‘aantal heel goede tips’ over steekincident

Voor de steekpartij waarbij een 12-jarig meisje in Delft plots in haar nek werd gestoken, heeft de politie een ‘aantal heel goede tips’ binnengekregen. Wel is ze nog op zoek naar een verdachte.

Vrouw zet gaskachel terug in nul op de meter-woning Zoetermeer

Ze worden de huizen van de toekomst genoemd. Dé oplossing voor de klimaatcrisis. Maar niet iedereen in Zoetermeer is gelukkig met de nul-op-de-Meter-woningen. ,,Ik zit met een deken op de bank. En mijn strot is droog.” Volgens verhuurder De Goede Woning is het een kwestie van wennen.

CPC Loop optimistisch na persconferentie

De organisatie van het loopfestijn City-Pier-City is optimistisch over de doorgang van het evenement in september. Wanneer de anderhalve meter inderdaad op 20 september wordt losgelaten, is dat voor de organisatie precies op tijd.

Mensen met afspraak staan voor dichte deur bij priklocatie

Vaccinatielocatie De Brug in ‘s-Gravenzande is dicht, maar een afspraak maken voor een prik kon nog steeds. Wie naar het landelijke afsprakennummer belde, kreeg tot vanochtend namelijk nog de mogelijkheid om nog tot en met 12 september een afspraak in te plannen bij De Brug.

Mark Rutte zou 99 van de 100 topsporters op het Binnenhof straal voorbijlopen

Mario van der Ende schrijft over de huldiging van de Nederlandse olympiërs en het gebrek aan waardering. ,,Bij velen was de teleurstelling van het gezicht af te lezen, omdat hun intimi er geen getuige van konden zijn.” De hele column lees je hier.

