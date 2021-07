Gemist? Verdiepte variant Wippolderlaan van de baan en prijsstijging op woningmarkt zet door

Wippolderlaan

Omwonenden van de Zwethzone smeekten de gemeenteraad bijna om de verdiepte ligging van het vernieuwde kruispunt Wippolderlaan/Laan van Wateringse Veld nog een kans te geven, maar die variant is nu volledig van de baan. Door een verklaring van geen bedenkingen af te geven is er geen weg meer terug voor een vernieuwde kruising die de lucht in gaat.

‘We moeten hier gewoon even doorheen’

Veel kopers en makelaars rekenden er vorig jaar min of meer op dat de coronacrisis de torenhoge woningprijzen in Den Haag en omgeving iets zouden drukken. Maar niets is minder waar, blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de NVM.

‘Wie haalt het in zijn hoofd om kindergrafjes te vernielen?’

Een onbestemd, wezenloos gevoel. Dat hebben veel ’s-Gravenzanders overgehouden aan de even zinloze als harteloze vernieling van een groot aantal grafmonumenten op begraafplaats Beukenhage eerder deze week. Maar op zoek naar houvast komen ze vooralsnog van een koude kermis thuis. ,,Ik zou graag weten wie dit hebben gedaan en hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar we weten niets.”

Wordt de stad schoner?

Er is al veel over gesproken, maar nu is het dan écht zover: Den Haag krijgt volgend jaar één grote straatreinigingsorganisatie. Het stadsbestuur heeft hier deze week de knoop over doorgehakt.

Fatima Faid

Actief voor de Haagse Stadspartij en tegelijkertijd lid van een andere partij: is dat een probleem?

Als Bij1 zich komend voorjaar in de gemeenteraadsverkiezingen mengt, zorgt dat voor een bijzondere positie van Fatima Faid. Ze is lijsttrekker voor de Haagse Stadspartij en stond nog geen vier maanden geleden voor Bij1 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Zoetermeerse nachtegaal mag zich laten horen

Sommige dingen kunnen snel gaan. Neem de zangcarrière van de Zoetermeerse Sil van der Zwan. Als 10-jarig jochie wandelde hij de audities van de musical Annie binnen en zette een keel op. Na een aantal verpletterende rondes was hij door en kreeg hij een rol in de musical. Dat was twee jaar geleden.

Gedumpt?

Ludduvuddu krijgt grote sterke kerels op hun knieën en capabele vrouwen aan de rand van de afgrond. Om ze te helpen is er nu een liefdesverdriet-café.

Geen makkelijke jeugd

Patrick Verbaan raakte in zijn jeugd op het slechte pad, maar vond zijn weg terug. Nu probeert de Delftenaar met zijn stichting Welbevinden Delft iets te betekenen voor de jongeren in de wijk Tanthof.

‘Ik ga niks meer veranderen’

Zoë Sedney baarde dit seizoen al opzien met een zevende plaats in Polen bij het EK indoor op de 60 meter horden en een forse verbetering van haar persoonlijk record naar 12,94 seconden op de 100 meter horden. Afgelopen week volgde de bekroning voor haar topjaar. De pas 19-jarige Zoetermeerse verdiende een olympisch ticket. ,,Op 31 juli maak ik mijn olympische debuut op de 100 meter horden.”

