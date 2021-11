Gemist? Vernieuwd Stadshart Zoetermeer veel eerder klaar en dit jonge drietal wil polarisatie tegengaan

Ophef over agent die liggende demonstrant tegen het hoofd schopt: ‘Buiten álle proporties’

Op sociale media is ophef ontstaan over het harde optreden van de Haagse politie tegen coronademonstranten dit weekend. Op een van de filmpjes is te zien dat een man die op de grond ligt hard tegen zijn hoofd wordt geschopt door een agent. ,,Dit is een totaal losgeslagen diender.”

Nog veel vraagtekens over bron koolmonoxide die 14-jarige jongen het leven kostte

Het is nog onduidelijk wat de bron van de koolmonoxide is geweest die afgelopen weekend een 14-jarige jongen het leven heeft gekost. Zaterdagmiddag werd de jongen onwel aangetroffen in een woning aan de Melis Stokelaan waarin zich een hoge concentratie koolmonoxide bevond.

Grootste gevaar is niet stijgende zeespiegel, maar heftige regenbui

De snelle stijging van de zeespiegel vormt (voorlopig) geen acute dreiging voor inwoners die aan de Zuid-Hollandse kust wonen. Het zijn vooral de hoosbuien en de extreme droogte die nu een gevaar vormen, zegt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van Hoogheemraadschap Delfland. Heftige buien zoals in Limburg en België zullen ook hier tot grote wateroverlast leiden.

Hartige tompoes van leerlingkoks Hoftrammm gaat internationaal

Heel wat uitdagingen zitten er aan het koken voor een restaurant in een rijdende tram. Het culinaire vervoermiddel in Den Haag levert in ieder geval goede koks op. Twee leerling-koks van de Hoftrammm mogen zichzelf komende week internationaal op de kaart zetten. ,,Ik ben wel eens een ingrediënt vergeten en toen reden we al.”

Dit jonge drietal wil polarisatie tegengaan

Polarisatie – het is hét woord van de dag, bemerken Jori Kloosterman (18), Merel de Waard (19) en Brittney Geurts (18). Het jonge drietal van STAD Delft kan de tweedeling en verwijdering niet langer aanzien. Daarom is het de on- en offline campagne Better Together gestart. ,,We willen meer verbinding tussen mensen creëren.”

Wéér vertraging voor islamitische school

De komst van een islamitische school van stichting Yunus Emre naar Westland loopt opnieuw vertraging op. Een delegatie van de gemeenteraad heeft gesproken met medewerkers van onderwijsminister Slob en kondigde andermaal een hoger beroep aan bij de Raad van State. Dat vertraagt de boel weer flink.

Vernieuwing Stadshart maanden eerder klaar

Goed nieuws voor Zoetermeer: de kerstinkopen kunnen dit jaar in een flink vernieuwd Stadshart gedaan worden. Aannemer Bunnik is maanden eerder klaar dan verwacht met het opknappen van het belangrijkste winkelgebied van de stad.

Een op de drie Nederlanders vertrouwt overheid nog

Het vertrouwen dat 70 procent van de Nederlanders vorig jaar nog had in de overheid is gekelderd naar minder dan een op de drie. Ook onderling zijn we elkaar in deze coronacrisis minder gaan vertrouwen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de vooravond van nieuwe coronamaatregelen van de overheid.

Lierse Kerstmeeting krijgt na 60 jaar heel andere invulling

Het is gedaan met de traditionele Interkerkelijke Kerstmeeting in De Lier in de huidige opzet. Na 60 afleveringen kerstsamenzang is er geen ruimte meer beschikbaar om met zo veel mensen bijeen te komen. De bedrijfshal van HZ Logistics is door verkoop in andere handen gekomen en niet meer beschikbaar. En nergens anders in De Lier is een accommodatie te vinden die groot genoeg is om 1500 kerstvierende Westlanders te herbergen.

