Gemist? Verwarde man (37) werd in winkel gepakt en vervuilde grond onder speeltuin

Verwarde man (37) met mes werd in winkel gepakt

Beveiliging en management van de Westfield Mall of the Netherlands hebben ‘ongekend goed’ opgetreden toen er gisteren een verwarde Hagenaar (37) met een mes door het winkelcentrum liep. Dat zegt een betrokkene bij de winkel Kyldo waar de man is overmeesterd door een arrestatieteam in kogelwerende vesten.

Voor tientje per uur parkeren op Scheveningen! ‘Wel in woonwijk, niet aan haven of boulevard’

Het opvallende Haagse plan om de zomerse overlast van auto’s op Scheveningen ook aan te pakken met een torenhoog parkeertarief gaat de eindstreep hoogstwaarschijnlijk niet ongeschonden halen. Een compromis van coalitiepartij D66 heeft nog de meeste kans van slagen.

Priklocatie bij stadion ADO dicht door verwachte komst supporters voor degradatiekraker

De priklocatie bij het ADO stadion gaat vanmiddag dicht. Dat gebeurt uit voorzorg omdat er veel ADO-supporters worden verwacht die buiten het stadion de alles bepalende thuiswedstrijd volgen en na winst of verlies van hun club blijven hangen.

Tijdelijk kantoor van vijf etages in beschermde tuin van Catshuis?

Een kantoorpand van vijf verdiepingen in de beschermde tuin van het Catshuis? ‘Belachelijk’, vinden lokale politici en bewoners van de groene wijk Zorgvliet. Ook al is het maar voor een jaar of vijf.

Fietsster gewond naar ziekenhuis na aanrijding met touringcar

Een fietsster is vanochtend aangereden door een bus op de brug tussen de Neherkade en Rijswijkseweg in Den Haag. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Vervuilde grond onder speeltuin

Kinderen roetsjen tevreden van de glijbaan, terwijl toekijkende volwassenen op een bankje genieten van het zonnetje. Een bekend tafereel bij het speeltuintje aan het Saaymans Vaderplein in Delfgauw. Maar zonder dat de gebruikers het weten, trekt er een donkere sluier over hen heen. ,,Ze ademen er kankerverwekkende stoffen in en de gemeente doet er niets aan.”

Nature’s Pride uit Maasdijk introduceert de Speedpacker

Het bedrijf Nature’s Pride uit Maasdijk, importeur van 230 groente- en fruitsoorten uit 59 landen, heeft als eerste ter wereld een inpakrobot voor avocado’s in gebruik genomen. Deze robot kan de avocado’s op een efficiënte manier verpakken zonder ze te beschadigen.