Gemist? Vier bezorgsupers vechten om de klant en meldpunt straatintimidatie Zoetermeer komt er niet

Richard de Mos kreeg 12.000 euro van donateurs

Hart voor Den Haag heeft vorig jaar ruim 12.000 euro binnengehaald aan donaties. De lokale partij is in Den Haag de enige die kan rekenen op substantiële giften, zo blijkt uit de financiële cijfers van politieke partijen.

‘Toch blij dat het zo wel door kan gaan’

Nederland op een nieuwe lockdown afstevent en het feest in veel andere steden werd afgeblazen, gaat de intocht van Sinterklaas in Den Haag gewoon door. Toch kon niet iedereen erbij zijn bij de aankomst in Scheveningen. Daar waren maximaal 5000 bezoekers toegestaan. ‘Een goede keuze maak je nooit’, zei de aanwezige burgemeester.

Delft en Midden-Delfland zijn wél blij met warmteleiding

In tegenstelling tot de weerstand die bij verschillende Haagse raadsleden leeft, zeggen de gemeenten Delft en Midden-Delfland blij te zijn met de aangekondigde aanleg van de ondergrondse warmteleiding Warmtelinq.

In het vizier bij Jong Oranje, maar bij ADO op de bank

Vicente Besuijen zal zich de uitwedstrijd tegen Almere City nog wel even herinneren. Vanwege zijn doelpunt vanaf eigen helft, maar ook omdat hij op de bank zat. De 20-jarige aanvaller zat eerder dit seizoen nog bij de voorselectie van Jong Oranje. Besuijen is strijdvaardig. ,,Met de juiste houding wil ik weer knallen.”

Binnen & Buiten

Charlotte en Timon Karssen verkopen hun bijzondere kwadrantwoning aan de Klaverweide in Voorburg. Op zoek naar nog meer rust en ruimte keren ze terug naar de roots van Charlotte: Middelburg.

Sportclubs balen van ‘nergens op gebaseerde’ nieuwe maatregelen

Tot minstens vrijdag 3 december worden sportwedstrijden zonder publiek afgewerkt. Zowel binnen als buiten, op prof- en amateurniveau. De maatregel zorgt voor vraagtekens en onbegrip in de sportwereld. ,,Ondoordacht en nergens op gebaseerd.”

Vraag bij het nieuws

De inhoud van ieder boodschappenmandje in de supermarkt ziet er anders uit. Dus kant-en-klaarpakketten bij de Voedselbank zijn ook achterhaald, vinden veel mensen. Zijn Voedselbankwinkels, waar mensen zelf hun boodschappen mogen kiezen, de oplossing?

Blues aan Zee gaat wéér niet door

De stichting Blues aan Zee heeft een streep moeten zetten door het gelijknamige festival in de Noviteit in Monster. Het mag zaterdag weliswaar doorgaan, maar dan met stoelen en zonder horeca en dat is voor de organisatie ondoenlijk. ,,Het is een hard gelag, we balen als een stekker.”

‘Het kan niet anders dan dat dit gebouw ons voor de voeten gaat lopen’

Opeens staat de man die eerder ProRail en het grote Albert Schweitzer Ziekenhuis leidde aan het roer van het kleine LangeLand. Pier Eringa wil snel duidelijkheid en een gezonde toekomst voor Zoetermeer, mét een slim ziekenhuis.

