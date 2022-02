Gemist? Vijanden werden vrienden en opnieuw ongeregeldheden in Schilderswijk

Na gedoe in het verleden trekken strandondernemers nu samen op

Horeca-exploitanten op de boulevard en op het strand van Scheveningen trekken de komende jaren vaker samen op. Tussen de twee groepen ondernemers boterde het in het verleden nooit echt. Maar die tijd lijkt voorbij met het aantreden van twee nieuwe voorzitters. ,,Uiteindelijk willen we allemaal die toerist zo snel mogelijk op het terras hebben.’’

Gepasseerde Janice Roopram wilde door en gaat door

Janice Roopram werd hard aan de kant gezet door Hart voor Den Haag. Ze herpakte zich en zette in twee weken tijd een eigen partij op.

Opnieuw ongeregeldheden in Schilderswijk

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen nadat het onrustig werd rondom de Hobbemastraat in de Schilderswijk in Den Haag.

Internationaal Gerechtshof en Strafhof: wat is ook alweer het verschil?

Oekraïne wil dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de Russische invasie in het land buigt. President Volodimir Zelenski schrijft op Twitter dat zijn land een verzoek daartoe heeft ingediend. Maar wat is ook alweer het verschil tussen het Gerechtshof en het Strafhof, dat eveneens in de hofstad is gevestigd?

Ferdinand Bakker blikt terug op zijn tijd in band Alquin

Hij werd geboren in het diepe zuiden van het land, maar zal altijd verbonden blijven met Delft. Hier ontwikkelde Ferdinand Bakker zich tijdens zijn studie aan de TU als stuwende kracht van Alquin, een band die in de jaren 70 een stille favoriet was van liefhebbers van symfonische rock. Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Grote brand in bedrijvenpand aan Fruitweg

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Fruitweg heeft zondagmorgen vroeg een grote brand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

Deze Nederlanders willen een betere Buienradar bouwen

Het weer voorspellen is lastiger dan het lijkt. Hoe vaak komen we niet bedrogen uit als we een dag zorgvuldig plannen met een van de verschillende weerapps en het toch weer eens plenst. Deze start-up belooft met zijn technologie wél ‘zeer nauwkeurige en zeer lokale weersvoorspellingen’ te doen.

Westland kan fluiten naar glasvezel in hele gemeente

De kans dat alle inwoners van Westland snel internet krijgen via het glasvezelnetwerk wordt steeds kleiner. Wethouder Leen Snijders stelt dat overal in Westland glasvezel aanleggen niet mogelijk is, maar overal stabiel en snel internet moet wél gegarandeerd zijn.

Elles (19) en Elise (21) wonen gratis in ouderencomplex

Als student wonen in een seniorencomplex. Elles Ottema en Elise Bosman hoeven geen huur te betalen, maar helpen ouderen waar zij kunnen.

Geld, drugs en wapens in beslag genomen én illegaal gokhuis ontdekt

De politie Den Haag heeft afgelopen week bij een actie in Loosduinen grote hoeveelheden geld, drugs en enkele wapens in beslag genomen. Ook is er in een woning een illegaal gokhuis aangetroffen.