Gemist? Viruswaanzin bedankt burgemeester en kindje valt uit raam aan Nicolaas Tulpstraat

Gevolgen van de lockdown voor ouderen

Het is coronaleed dat vaak verborgen blijft: angst en eenzaamheid bij ouderen. In de Haagse wijk Bouwlust gaan de dokters op visite. Ze zijn geschrokken hoe ernstig de gevolgen van de lockdown nog steeds zijn.

Viruswaanzin voert actie in Den Haag

Actievoerders van Viruswaanzin hebben de Dam in Amsterdam vanmiddag verruild voor het luchtruim boven Den Haag en het Binnenhof. De anti-lockdownorganisatie zou aanvankelijk vanmiddag protesteren in de hoofdstad, maar kondigde via sociale media al aan naar de hofstad te trekken. De demonstratie verliep gemoedelijk en eindigde met een bedankje aan de burgemeester.

Kindje valt uit raam aan Nicolaas Tulpstraat

Een klein kind is vlak bij de Mient in Den Haag uit het raam van een woning zijn gevallen. Het kindje is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Oudere vrouw rijdt fietsers aan en botst op lantaarnpaal in Naaldwijk

Een oudere vrouw heeft vanmiddag twee fietsers aan de Grote Woerdlaan in Naaldwijk aangereden. De vrouw reed door na het ongeluk en is vervolgens tegen een lantaarnpaal gebotst bij de rotonde aan de Verspycklaan. Zowel de vrouw als de twee aangereden fietsers (een ouder echtpaar) zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Vuilnisman valt in ondergrondse container, omstanders schieten hem te hulp

Een vuilnisman van de Haagse Milieuservice is vanmiddag in een ondergrondse container aan de Treslonglaan gevallen. Omstanders die zagen hoe de vuilnisman in de ondergrondse container tuimelde, hebben het slachtoffer uit het gat getrokken

Twee vrouwen ‘onder schot’ beroofd door man met vuurwapen in Zoetermeer

Twee vrouwen zijn zaterdag onder bedreiging van een vuurwapen bestolen aan de Broekwegkade in Zoetermeer. De man die hen onder schot hield, dwong zijn twee slachtoffers om met hun gezicht richting de grond te gaan liggen en goederen af te leveren.

Afspraakje met ‘vrouw’ loopt uit op beroving in Zoetermeer

Een 19-jarige man uit Utrecht die afgelopen vrijdag op date dacht te gaan, blijkt te zijn voorgelogen. Zijn online gemaakte afspraak draaide uit op een fiasco en resulteerde in een beroving in Zoetermeer. In plaats van zijn droomvrouw doken twee jongens op uit de bosjes.

Teller staat op 19: Vandalen steken auto in brand in Leidschendam

Het leek heel even rustig te zijn, maar vandalen hebben vannacht weer een auto in brand gestoken in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Het is de negentiende bevestigde voertuigbrand sinds 25 april, meldt calamiteitensite Regio15.

Druivenkrentser in volle glorie hersteld in ’s-Gravenzande

Voor het beeld de Druivenkrentster is eindelijk een nieuwe locatie gevonden. Het beeld van kunstenaar Nic Kortekaas wordt spoedig neergezet bij de oude Berkenflat in ’s-Gravenzande, zo heeft verantwoordelijk wethouder Piet Vreugdenhil laten weten.