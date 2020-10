Gemist? Visprijs keldert na sluiting horeca en Delftenaar (23) aangehouden voor dood Chakib

Delftenaar (23) in Spanje aangehouden

Een 23-jarige man uit Delft is vandaag aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de gewelddadige dood van de 36-jarige Chakib. Dat meldt de politie. De Delftenaar werd aangehouden in Spanje, op verzoek van het Nederlandse rechercheteam.

‘Ouderwets’ uit eten? In Den Haag kan het gewoon

De restaurants zijn dicht, de kroegen ook. Maar wie graag buiten de deur eet kan in Den Haag zélfs in deze gedeeltelijke lockdown nog terecht voor een viergangendiner met een fles wijn of champagne.

Vermiste Celine (15) uit Berghem verbleef in Den Haag, verdachte aangehouden

De 15-jarige Celine uit Berghem die van vrijdag tot woensdagavond vermist werd, verbleef in een woning in Den Haag, in de wijk Zeeheldenkwartier. Een 31-jarige verdachte is daar aangehouden in verband met de vermissing. Dat meldt de politie.

‘Particulier moet vis eten als wapen tegen het virus’

De coronacrisis deelt opnieuw zware klappen uit aan de visserijsector. De restaurants rond de Eerste en Tweede Haven in Scheveningen zijn dicht. Omdat de vraag daalt, geldt dat ook voor de prijs van diverse vissoorten.

‘Wondertje is meer dan welkom’

Den Haag, waar coronabesmetting op coronabesmetting wordt gestapeld, wacht een ware babyboom. Veel zwangere vrouwen zijn dolgelukkig, maar ze incasseren ook negatieve reacties. ,,Er werd gezegd dat ik een coronababy krijg”, zegt de een. ,,Mensen vragen me of dit wel het goede moment is om een kindje te krijgen’', zegt de ander.

Eigenaren vervuilende voertuigen maken nog snel gebruik van omruilregeling

De kosten van de omruilregeling voor vieze dieselauto’s en brom- en snorfietsen in Den Haag lopen snel op. Nadat eerder al vier ton werd toegevoegd omdat het oorspronkelijke bedrag op was, komt er nu nog eens drie ton bij. Daarmee komt het totaalbedrag voor deze regeling, die nog tot 31 december loopt, op 1 miljoen euro.

Het Nationale Theater laat zich niet uit het veld slaan

Het Nationale Theater liet zich eerder dit jaar al niet uit het veld slaan door alle beperkende coronamaatregelen, ook nu zet het stadsgezelschap van Den Haag alles op alles om zo veel mogelijk door te kunnen spelen. Nu de zaalcapaciteit is teruggebracht naar 30 is de nieuwe slogan ‘Door voor dertig’.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.