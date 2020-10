Gemist? Vluchtende bestuurder rijdt fietsers aan tijdens achtervolging en ijscoman Moes mag binnenstad niet meer in

Achtervolging in centrum Den Haag

Een automobilist heeft vanmiddag twee fietsers verwond en veel schade aangericht toen hij probeerde te ontsnappen aan de politie. De man reed met hoge snelheden door het centrum van Den Haag en crashte uiteindelijk in de Boekhorststraat tegen een geparkeerde auto.

Ijscoman Moes mag binnenstad niet meer in

IJscoman Moes staat al ruim 45 jaar met zijn ijskarren in de Haagse binnenstad. De 65-jarige ondernemer is een begrip in Den Haag. Er is geen minister die hem niet kent en zelfs koningin Maxima koopt wel eens een ijsje bij hem. Maar nu dreigt Moes te moeten stoppen, omdat de gemeente eist dat hij zijn historische ijskarren wegdoet.

Interview Jan van Zanen

Altijd wat in de stad. Ook burgemeester Jan van Zanen ontkomt in zijn beginperiode niet aan het voortdurende rumoer van Den Haag. ,,Ik heb wel wat last gehad van rukwinden, tegenwinden en zijwinden.‘’ Lees het interview hier!

Ruzie over ‘racistische’ motie bijgelegd

Coalitiegenoten in de Haagse raad hebben het conflict bijgelegd met de VVD over haar steun aan de motie van de PVV over ‘(kansarme) allochtone’ bevolkingsgroei. De liberalen krijgen waarschijnlijk wel hun zin in een andere hoog opgelopen ruzie, over kunstsubsidies. Daar mag extra geld bij, om een aantal instellingen overeind te houden, waaronder Crossing Border.

Toeristen blijven weg in Delft

Corona slaat genadeloos toe in de toerismesector in Delft. Toeristen blijven weg en zaken die er soms al tientallen jaren zitten, moeten alle zeilen bijzetten. Zoals House of Vermeer, al 47 jaar in handen van de Delftse familie Van der Linden. ,,Het gaat je aan het hart.”

Witwassende Westlanders langer vast

Een Naaldwijker (50) en een ’s-Gravenzander (59) zijn niet zomaar ‘uitvoerders van drugsteelt en -handel, maar organisatoren in een criminele organisatie’. ,,Dit is geen kinderachtige zaak”, stelt de officier van justitie, die de rechter aan zijn zijde kreeg. De Westlanders blijven langer in voorlopige hechtenis.

Horeca of sport?

Horeca of sport? Kies maar. Als donderslag bij heldere hemel moesten multifunctionele ondernemers uit Zoetermeer een gedeelte van hun bedrijf tot nader order sluiten vanwege de nieuwe coronamaatregelen.