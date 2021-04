Gemist? Volle terrassen brengen ziel terug in de stad en longarts die noodkreet deed ‘ziek thuis’

Hotel op havenhoofd mag definitief open blijven

Het luxueuze hotel op het Noordelijke Havenhoofd op Scheveningen mag definitief open blijven. Het Haagse stadsbestuur heeft van VolkerWessels de verzekering gekregen dat de ontwikkelaar binnen vijf jaar de ondergrondse parkeergarage bouwt waar de gasten en de werknemers van het Inntel hotel hun auto’s moeten parkeren. Dat hebben beide partijen nu ook in een overeenkomst vastgelegd.

Kassencomplex in Naaldwijk deels verwoest door brand

Een grote brand heeft een deel van een kas van Jan Olsthoorn aan de Galgeweg in Naaldwijk volledig in de as gelegd. Om te zorgen dat de brandweer goed bij de vlammenzee kon komen stapte Olsthoorn vannacht even na vieren zelf op een shovel om ruimte maken.

Volle terrassen brengen ziel terug in de stad

Als volle terrassen iets duidelijk maken, dan is het hoe ze de ziel van de stad bepalen. ‘We’ mogen weer blij zijn, elkaar ontmoeten, een toost uitbrengen. En dat merk je, ook als je zelf niet op een terras zit.

‘Paar klappen om motivatie bij te brengen’

Een Haagse ondernemer is volgens het OM mishandeld, ontvoerd en bestolen omdat hij niet zou hebben betaald voor een partij lachgas van 23.000 euro. Tegen drie Amsterdammers zijn daarvoor celstraffen van 20, 30 en 36 maanden geëist. ,,Het waren een paar klappen om motivatie bij te brengen.”

Na corona hopen Hagenaars te blijven wandelen

Buiten lunchen in het park of een koffietje drinken op een bankje op een plein: we zijn het in deze coronatijd weer gaan waarderen. Net als het wandelen door je eigen stad: ,,Dat wil ik ook na dit virus echt blijven doen.’’

Aannemer mogelijk vervolgd voor illegaal kappen van bomen

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen de aannemer die illegaal vier grote bomen heeft gekapt op het Colijnplein, vlak bij het Savornin Lohmanplein, in Den Haag. Ook bekijkt de gemeente de mogelijkheid om de kosten van de herplant van de vier grote bomen op de aannemer te verhalen.

‘Het is al zo prijzig’

De toegang tot de Noord-boulevard wordt mogelijk nog duurder dan gedacht. Volgens de Haagse Rekenkamer schat Den Haag de kosten voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op de hoek van de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg op Scheveningen zo’n anderhalf miljoen euro te laag in.

Waterkwaliteit niet verbeterd door lozingen

De waterkwaliteit in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is in 2020 niet verbeterd. Sterker nog: in het glastuinbouwgebied is de kwaliteit zelfs iets minder dan in 2019. Dat betekent volgens het waterschap dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit fors meer moeten doen om het water schoner te maken. ,,De waterkwaliteit in ons gebied móet verbeteren.”

Longarts die noodkreet deed ‘ziek thuis’

De Delftse longarts die vorige week via social media de noodklok luidde omdat de ic van het Reinier de Graaf ziekenhuis vol zou liggen, is door zijn werkgever ‘aangesproken op zijn twittergedrag’. Volgens ingewijden zou de arts nu ziek thuis zitten nadat anti-lockdownactivisten een online heksenjacht op hem voerden.

Man gaat door het lint in flat Oosterheem

Op één en dezelfde dag sloeg S. (20) zijn vriendin een blauw oog, een politie-agente een hersenschudding en bedreigde bewoners van een flat in de wijk Oosterheem in Zoetermeer met een vuurwapen. Volgens de politierechter heeft verdachte vanwege zijn opstandig gedrag dringend professionele hulp nodig. De jongeman ontkent het huiselijk geweld.

OV-club boos over tijdelijk schrappen tramhaltes

De aangekondigde bezuinigingen op het Haagse openbaar vervoer werken averechts. Door op de tramlijnen achttien haltes tijdelijk op te heffen, jagen de HTM en de metropoolregio MRDH reizigers weg die de tram juist weer meer willen gaan gebruiken, zo waarschuwt het Platform OVHA.

Valerie van Roon baalt enorm van afgepakt olympisch ticket

Ze werd van het ene in het andere uiterste geslingerd. Op eigen kracht een olympisch ticket verdiend, maar na veel gedoe toch weer uit haar handen gegrist. En dus blijft zwemster Valerie van Roon met lege handen achter. ,,Ze hadden het nooit op deze manier mogen doen.”

Bezwaren én huizenprijzen stijgen in Zoetermeer

De enorme waardestijging van woningen zorgt ook voor een golf van bezwaren tegen de WOZ-taxatie. Meer Zoetermeerders dan vorig jaar vinden dat de gemeente de waarde van hun huis verkeerd inschat.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.