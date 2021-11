Gemist? Volop druk op Parkpop in Zuiderpark en zwaar gehandicapte Abdullah heeft eindelijk eigen parkeerplek

Volop druk op organisatie om Parkpop in Zuiderpark te houden

Haagse partijen blijven volop druk zetten op de organisatie van Parkpop om het gratis festival volgend jaar in het vertrouwde Zuiderpark te houden. Onder meer de fracties van PvdA en HSP willen dat het stadsbestuur de organisatoren van het gesubsidieerde evenement aan eerdere afspraken houdt.

Dutch Flower Group kiest voor windenergie

Dutch Flower Group grijpt de Klimaatweek aan om een duurzaam initiatief onder de aandacht te brengen. Het bedrijf, dat deels opereert vanuit Trade Parc Westland in Honselersdijk, stapt met ingang van 1 januari volledig over op windenergie. Op deze wijze wil de grootmacht in de bloemenbranche de CO2-emissies reduceren met 98 procent.

Gemeente gaat nieuw schuldhulpverleningsbeleid beter onderbouwen

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp stemde donderdag 28 oktober in met het Beleidsplan Schuldhulpverlening voor de jaren 2021-2025. Vroegsignalering speelt bij de toekomstige aanpak van schuldhulpverlening (SHV) een belangrijke rol. ,,Maar de gemeente kan meer doen om te voorkomen dat mensen in de problemen komen”, vindt Harald van Zielst van Trots op Pijnacker, die de gemeente middels een motie wilde bewegen meer ‘signalen’ mee te nemen.

Elf jaar cel voor doodsteken van ‘Chuchu’ (19) op Haagse Pier

Voor het doodsteken van Cennethson Janga (19) draaien twee twintigers voor elf jaar de cel in. De rechtbank acht bewezen dat de twee ‘Chuchu’ op een volle Scheveningse Pier in zijn buik en hart staken. De Rotterdammer overleed vorig jaar augustus in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Verhalen van mensen uit voormalig tuindersdorp gaan hele wereld over

Z’n boeken over de verhalen van mensen uit het voormalige tuindersdorp gaan de hele wereld over. ,,We doen het met elkaar’’, verklaart de Loosduinse kroniekschrijver.

Zwaar gehandicapte Abdullah heeft eindelijk eigen invalidenparkeerplek

Het heeft heel lang geduurd, maar de zwaar invalide Abdullah uit Den Haag heeft eindelijk een eigen invalidenparkeerplek gekregen. De gemeente weigerde hem aanvankelijk een plek te geven, maar ging overstag nadat zijn schrijnend verhaal in het AD verscheen. Zijn ouders zijn dolgelukkig. ,,Het wordt nu echt makkelijker voor ons.’’

Hoe Kees Jansma na moeizame schooltijd toch goed terechtkwam

Hij hoeft niet meer dagelijks aan de weg te timmeren. Maar de presentatie van een nieuwe quiz op televisie vindt Kees Jansma (74) wel weer leuk. ,,Er zit na al die jaren een enorm archief in mijn hoofd.’’ Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Alle hardlopers verzamelen!

Ze hebben er ruim twee jaar op moeten wachten, maar fanatiekelingen mogen zaterdag 13 november de sportschoenen weer aantrekken voor de halfjaarlijkse Duifpoldertrainingsloop. We spraken met Marius Zondag, een van de organisatoren, voor de opbeurende rubriek in coronatijd Golfbrekers.

‘Rollercoaster’ van Danny Vera had zo over Duindigt kunnen gaan

Traditioneel wanneer de wintertijd ingaat, is op Draf-en Renbaan Duindigt de laatste koersdag van het jaar. Zo ook afgelopen zondag. Pas op 27 maart 2022, bij het ingaan van de zomertijd, barst het feest weer los. Hoe gaat 2021 de boeken in?

Plan voor huisvesting van 208 arbeidsmigranten

Er komen 208 arbeidsmigranten te wonen op de hoek van de Maasdijk en de Zijdijk in ‘s-Gravenzande. Het plan is van ontwikkelaar AGM Vastgoed en Van Bergen Personeelsdiensten uit Hoek van Holland en de gemeente Westland ziet het wel zitten.

Zorgen over veiligheid winkelcentrum Seghwaert na overval op Albert Heijn

Ze slapen er slecht door en vrezen voor een herhaling. Ondernemers in winkelcentrum Seghwaert reageren geschokt op de overval op de Albert Heijn. Zij voelen zich vaak onveilig in het nogal gesloten winkelcentrum in Zoetermeer.

Iedereen wordt blij van een lintjesregen voor kids en jongeren

Een eerdere versie verdween spoorloos en niemand weet waarom. Een nieuw voorstel haalde het niet. Maar nu is het er dan eindelijk: het jeugdlintje. En bijna traditiegetrouw ging er weer iets mis.

