Gemist? Voor ‘fitgranny’ Julia Gieszen (76) is niets te gek en zwembad De Boetzelaer na 2,5 jaar weer open

Voor ‘fitgranny’ Julia Gieszen is niets te gek

De 76-jarige Julia Gieszen begon met fitnessen waar anderen stopten. Inmiddels is de Westlandse met recht een ‘fitgranny’. Opdrukken, squatten, jumping jacks, niets is haar te gek.

De Boetzelaer in Monster is na 2,5 jaar weer open

Bijna tweeënhalf jaar hebben ze erop moeten wachten, maar maandag was het zover: zwemfanaten konden eindelijk weer een duik nemen in het gloednieuwe zwembad De Boetzelaer in Monster. ,,Het voelt nu alweer vertrouwd.”

Testkliniek van Zoetermeers gezin aangevallen

Door vernielingen en bedreigingen voelt het Zoetermeerse gezin van Ashkan en Babs zich niet meer veilig. Hun nieuwe testkliniek Covid Test Clinic werd afgelopen week aangevallen.

Vaccinatie-operatie voor daklozen

Daklozen in Den Haag kunnen nu ook een vaccinatie krijgen. Een mobiel prikteam van de GGD gaat langs bij de opvanglocaties om de prikken te zetten. ‘Sommigen hebben wel grotere problemen aan hun hoofd dan corona’.

Zieke Haagse vader slaapt met drie kinderen op grond in kantoor

De 67-jarige Hamouch uit Den Haag kwam eind vorig jaar op straat te staan met zijn drie jonge kinderen, nadat de man in wiens huis hij woonde op tragische wijze overleed. De vader slaapt nu met zijn kinderen op de grond in een kantoor.

Een helm op een deelscooter? ‘Beetje viezig’

Geen torenhoge kuiven of feilloos geföhnde haren meer na een ritje met een (deel)scooter. Als het goed is wel minder verkeersdoden en letselgevallen door een helm voor elke snorfietser te verplichten. ,,Best stoer toch om er een op je hoofd te hebben?”

Delft ‘steunt’ Stedin met bijna vijf miljoen euro

De gemeente Delft wil Stedin ondersteunen met een kapitaalstorting van 4,88 miljoen euro. De regionale netwerkbeheerder heeft dat geld nodig om het eigen vermogen te laten groeien en te investeren in de energietransitie.

Ruimhartige daklozenopvang tijdens corona stopt

Nu de coronanoodopvang voor daklozen stopt, dreigen velen op straat te belanden. Vandaag demonstreerden ze samen met het Haagse Straatconsulaat op het Plein. ,,Ik weet niet waar ik slaap morgenavond en dat geeft heel veel stress.”

Van Wieg Tot Graf

Jan was een geboren wiskundedocent die op het St Janscollege z’n pappenheimers kende. Erg streng, maar ook zeer behulpzaam en rechtvaardig. Hij was een geliefde leraar. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Jan Maassen (4 oktober 1932 – 17 april 2021).

