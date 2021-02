Gemist? Vrees voor platgereden padden en stadsdeel Laak telt meeste coronabesmettingen in Den Haag

Politie betrapt gasten in shishalounge aan de Haagse Leyweg

De politie heeft gisteravond rond 22.30 uur - na het ingaan van de avondklok - een inval gedaan bij een waterpijpcafé aan de Leyweg in Den Haag. In de shishalounge waren vijftien mensen aanwezig. Zij kregen allen een boete.

Stadsdeel Laak telt de meeste coronabesmettingen in Den Haag

Stadsdeel Laak telt de meeste coronabesmettingen in Den Haag. Daarmee lost Laak stadsdeel Centrum af als Haags koploper virusverspreiding. Wel is het aantal positieve gevallen in beide stadsdelen aanzienlijk gedaald sinds september.

Vrees voor platgereden padden die gaan paren

Ieder jaar helpen vrijwilligers van de Dierenbescherming in de Haagse regio mee met de paddentrek. Maar met de avondklok kunnen zij hun werk niet goed doen. De Dierenbescherming en GroenLinks Den Haag vrezen een toename van platgereden dieren.

‘Ineens was daar het hoofdje’

Eelco Heinen (39), hoogste nieuwe kandidaat op de VVD-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, brengt het onderkoeld als ‘verrassing tijdens campagnetijd’: de geboorte van zijn zoon ‘s nachts ín de auto op weg naar het HagaZiekenhuis voor de bevalling. In paniek reed hij eerst naar de crèche.

Haagse afvalberg op straat nog steeds niet weg

De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer beloofde vorig jaar keihard op te treden tegen afvalhufters in de stad. Maar acht maanden verder is er nog weinig veranderd aan het straatbeeld in sommige Haagse wijken. Het regent klachten op sociale media over bergen met vuilniszakken op straat en zwerfafval. ,,Het loopt hier de spuigaten uit.’’

Dit jaar weer geen Ronde van Zuid-Holland

De Ronde van Zuid-Holland zal voor het derde jaar op een rij niet uitgereden worden. Net als in 2020 zet het coronavirus op voorhand een streep door de wielerwedstrijd, nadat in 2019 storm een vroegtijdig eindsignaal van de eendagsrace inluidde.

Normen (48) heeft geen alledaagse ‘verslaving’

Uitvaartverzorger Normen Rotteveel van Rotteveel & Fokkema Uitvaartzorg is dol op zijn vak. Hij is pas 48, maar weet zeker dat hij nooit met pensioen zal gaan. ,,Ik sterf in het harnas.”

Delftenaren zijn het spuugzat en creëren eigen terrasplekken

Al dagenlang is de Markt in Delft als ‘kloppend hart’ van de binnenstad het decor van een toenemend aantal mensen, jong en oud, dat zich laat zakken op de stenen en het plein tussen het stadhuis en de Nieuwe Kerk gebruikt als een groot terras. ,,We zijn het spuugzat dat je nergens kan zitten, dat je geen contact met elkaar hebt. Stil protest? Ja, eigenlijk wel.”

Hagenaar Muhammed Y. (25) moet twee jaar de cel

Muhammed Y. (25) uit Den Haag is veroordeeld tot twee jaar cel voor zijn rol bij de beroving van een geldloper in de Albert Heijn in Honselersdijk twee jaar geleden. Het slachtoffer werd er door twee mannen met een vuurwapen beroofd van 144.000 euro toen hij de geldautomaat in de supermarkt wilde bijvullen.

Zoetermeerder wordt dol van geluidsoverlast

Het aantal misdrijven in Zoetermeer daalde afgelopen jaar licht, maar Zoetermeerders klaagden in coronajaar 2020 juist honderden keren meer over lawaai en jeugd. Ook fraude nam een grote vlucht.

Van bedreiging komt niet opdagen bij rechter

Ook voor de advocate van de 24-jarige Hagenaar O., die wordt verdacht van het bedreigen van FunX-dj Morad El Ouakili, is het een raadsel waarom haar cliënt vanochtend niet kwam opdagen bij de rechtbank in Rotterdam.

Ringslangen zorgen voor angst in Tanthof

Wordt de wijk Tanthof overspoeld door ringslangen en hoe gevaarlijk zijn die beesten? Die vragen krijgt Natuurlijk Delfland naar aanleiding van broedhopen die zijn aangebracht op de Tanthofkade.

Kramer blij met vechtlust bij ADO Den Haag

Voorafgaand aan de zoveelste beladen kraker in korte tijd kan ADO Den Haag volgens trainer Ruud Brood en spits Michiel Kramer bouwen op de mentaliteit die de ploeg woensdag tegen Willem II toonde. ,,Dat is het enige redmiddel om wedstrijden te gaan winnen”, was Kramer duidelijk.