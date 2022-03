Gemist? Vrienden bouwen voor één miljoen een eigen gym en wachtpost geplaatst bij Russisch consulaat

Den Haag vangt eerste Oekraïense vluchtelingen op in hotels

De eerste Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land hebben zich in Den Haag gemeld. Ze worden voorlopig opgevangen in hotels. ,,Hartverwarmend om de solidariteit bij de Hagenaars te zien.”

Hun favoriete sportschool sluit, dus bouwen deze vier vrienden voor één miljoen een eigen gym

Zonder enige ervaring een eigen sportschool openen. Vier vrienden uit Zoetermeer gaan het doen. Nadat hun favoriete gym in Zoetermeer sloot, nemen zij het heft in eigen hand. ,,Andere sportscholen hoeven niet bang te zijn.”

Bouwen voor Westlanders, maar welke Westlanders?

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Tien Westlandse partijen strijden om de plekken op het pluche. Wie zijn hun lijsttrekkers en wat willen ze? In vijf digitale duodebatten stellen we ze voor. Vandaag deel 2: Remmert Keizer (GemeenteBelang Westland) en Nico de Gier (PvdA).,,In de afgelopen vier jaar is er geen klote gebeurd.”

Twisten over parkeren en scooters

Moeten alle Delftse autobezitters voortaan dik betalen voor een plek voor de deur? En worden bezorgscooters voorgoed uit de binnenstad verbannen? In de eerste aflevering van een serie twistgesprekken in aanloop naar de lokale verkiezingen ballen ChristenUnie en GroenLinks verbaal de vuisten.

Met de titel Sporthoofdstad van Europa staat Den Haag in rijtje met Milaan en Istanboel

Een show van illusionist Victor Mids in sportcampus Zuiderpark is vrijdagmiddag het startschot geweest voor een reeks internationaal erkende sportevenementen die dit jaar in Den Haag plaatsvindt. Met de titel Sporthoofdstad van Europa komt Den Haag in 2022 in een rijtje met Praag, Milaan en Istanboel.

Ineens blijft Ambachtsweg voorlopig tóch dicht, bewoners zijn verbijsterd

,,Wat een soap dit.’’ Bewoners van de Ambachtsweg in Wateringen zijn met stomheid geslagen over de nieuwe ontwikkelingen in hun straat. ,,De weg gaat open, de weg blijft toch weer dicht. Dit snapt toch geen mens meer?”

Den Haag zamelt massaal in voor Oekraïne

Hagenaars hebben zich massaal ingezet voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Inzamelingsacties duiken als paddenstoelen op. Maar is dit eigenlijk wel gewenst? Stichting Vluchteling roept vrijwilligers tot een halt: ,,Stop met spullen inzamelen.”

Brandbare vloeistof aangetroffen in verdachte tas bij Russisch consulaat, politie plaatst wachtpost

In de rugzak die donderdagavond werd gevonden bij een consulaire afdeling van de Russische ambassade in Den Haag zat een brandbare vloeistof. De politie heeft vrijdagmiddag een wachtpost geplaatst bij het pand aan de Scheveningseweg.

