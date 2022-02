Gemist? Vriendinnetjes regelen tillift voor leeftijdsgenoot en Martin trekt Scheveningen uit slop

Martin Nijdam gaat Scheveningen uit slop trekken

Min of meer per toeval begon Martin Nijdam (50) twee jaar geleden zijn horecazaak op Scheveningen. Ooit was hij ‘de pitbull van Sjoerd Kooistra’. Van hem leerde Nijdam hoe het wel én niet moet. Nu wil hij van de Noordboulevard een groot succes maken. ,,Ik ben best een lieve jongen, maar je moet me niet verneuken, dan sla ik op tilt.’

Mohammad moest 50.000 euro aan cryptomunten afstaan

Ze wilden op de ‘Koerdische- en taliban-manier’ de nagels uit zijn tenen trekken en zijn botten breken. Niets was te gek om Mohammad, het broertje van medeverdachte Imran H., 50.000 euro aan cryptomunten afhandig te maken. ,,Mijn broertje heeft eerder al een valse aangifte gedaan.”

Vier vriendinnetjes regelen tillift voor leeftijdsgenoot met beperking

De vriendinnen Nova (9), Nina (9), Noor (10) en Fenna (10) hebben met de verkoop van zelf geplukte bloemen en gebakken koekjes liefst 726,35 euro ingezameld om een tillift te kunnen kopen voor een leeftijdsgenootje die een beperking heeft en daardoor afhankelijk is van het hulpmiddel. ,,Dit is een prachtig voorbeeld van hoe je ook met elkaar om kunt gaan.”

Haagse piloot vliegt in Afrika minister Schreinemacher rond

Rembrand Rodenburg had onlangs een wel heel bijzondere gast aan boord van zijn vliegtuig. De Haagse piloot, die werkt voor hulporganisatie MAF (Mission Aviation Fellowship) en normaliter artsen en goederen op de plek van bestemming brengt, verwelkomde dit keer de kersverse minister Liesje Schreinemacher.

Ook hét carnavalsbolwerk in Den Haag haakt af

Cock van Bohemen (73) staat moederziel alleen op de kade. Normaal gesproken is het carnaval in Stompwijk één groot feest, maar vanwege de coronaregels verandert het dorpje dit jaar niet in een hossend Gaandrië.

De Mos en co aan kop in peiling, maar progressieve meerderheid komt eraan

Richard de Mos en consorten mogen tevreden zijn. Ondanks de zware verdenking van corruptie en omkoping gaat Hart voor Den Haag in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ferm aan kop in de eerste peiling in opdracht van de gemeente Den Haag. En zelfs nog ruimer dan vier jaar geleden.

Meer kamers verhuurd, meer problemen

Verkamering van wijken en problemen met afval en parkeren gaan hand in hand. De politiek worstelt met de dunne lijn tussen woningnood en overbewoning.

Gewapende jongen denkt weg te komen, maar wordt door smoesje juist opgepakt

Tegen de politie zeggen dat je de tram moet halen en vervolgens compleet de andere kant oprennen, is - zoals gisteravond bleek - niet heel verstandig. Een 17-jarige jongen, die een vuurwapen bij zich droeg, werd opgepakt omdat zijn smoesje de agenten juist op scherp zetten.

Deze ondernemer durft het aan een luxe hotel te beginnen in coronatijd

Een hotel openen als het toerisme is ingestort. Het gebeurt binnenkort in Delft. In het voormalig legermuseum opent hotel Arsenaal in april de deuren. Een beetje lef is er wel voor nodig, want vorig jaar is het toerisme met 70 procent gekrompen. ,,Dit is juist de ideale tijd om iets nieuws te beginnen.”

Pas volgende week extra raadsvergadering over verkoop beoogde moskee

De extra raadsvergadering over de verkoop van De Eendenburcht in Wateringen kan niet eerder dan medio volgende week worden gehouden omdat wethouder Leen Snijders (vastgoed) in quarantaine zit vanwege een coronageval in de familie. Wel kondigt oppositiepartij Westland Verstandig voor komende dinsdag tijdens een reguliere raadsvergadering een motie aan om de openbare verkoop van het verenigingsgebouw per direct te stoppen.