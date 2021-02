Gemist? Vrijwilligers worstelen met hun passie in coronatijd en wat zijn al die vrolijk gekleurde stenen?

Verkeersregelaars in de vorst

,,Weet je wat ik ga doen als ik thuis kom, in een lekker warm bad”, zegt verkeersregelaar Arno Kathman. Dik ingepakt staat hij op de hoek van het Buitenhof. Het is twee graden onder nul en het is aan hem en zijn eveneens dik ingepakte collega Gerard van den Bos om de wissels in de tramrails vrij te houden.

Sloop is vaak nog de enige oplossing

Duizenden Hagenaren moeten de komende jaren hun woningen uit vanwege sloop. Niet iedereen is daar even blij mee. Waarom worden die complexen niet gewoon gerenoveerd?

Vrijwilligers worstelen met hun passie in coronatijd

Vrijwilligerswerk in coronatijd. De een gaat onverdroten door, de ander moet noodgedwongen stoppen en weer een ander heeft het nu juist opgepakt. Een ding is duidelijk: vrijwilligerswerk neemt in deze gemeente een grote plaats in. De Westlander houdt ervan.

Solarteam TU Delft toch aan de slag

Het is door de coronapandemie nog hoogst onzeker of de Bridgestone World Solar Challenge in oktober doorgaat, maar als het zover komt zal het nieuwe Vattenfall Solar Team er klaar voor zijn.

Blijft het rustig in Rockanjestraat?

Bewoners van de Rockanjestraat in Oosterheem houden hun adem in. Een maand na de vuurwerkbom die veel commotie veroorzaakte, lijkt de rust wedergekeerd. Maar voor hoe lang vragen zij zich af.

Wat zijn al die vrolijk gekleurde stenen?

Ze liggen overal, zogeheten happy stones. De beschilderde creaties brengen mensen samen in een tijd waarin we verder van elkaar verwijderd lijken dan ooit, aldus de makers in Nootdorp.

Stomende liefde voor eenzame Zoetermeerders

In Rokkeveen wisten de bewoners van Donkergroen niet wat hen overkwam. Ging de deurbel, kregen ze een gratis bakkie soep in handen gedrukt en werd spontaan een gesprekje aangeknoopt.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.