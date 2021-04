Gemist? Vrouw (92) struikelt over stoeptegel en breekt arm en deze attracties ontwaken voor proefopening

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van donderdag 8 april.

Delen per e-mail

Is Haagse binnenstad nog wel aantrekkelijk?

De aankondiging van de gemeente Den Haag om jaarlijks bijna een miljoen euro uit te trekken om de Haagse binnenstad aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek, kan nog niet echt rekenen op veel enthousiasme in de stad.

Betere tomaten

Westlandse kwekers die thuis op hun laptop de groei begeleiden van de gewassen in de kassen die ze elders in de wereld hebben laten bouwen. Toekomstmuziek? Het kan straks gewoon.

Deze attracties ontwaken voor ‘proefopening’

Vrijwilligers zijn opgeroepen, roosters aangepast en artiesten geboekt. Attracties in de Haagse regio ontwaken voor heel eventjes uit hun winterslaap voor een ‘proefopening’, zo werd deze week bekend. ,,Biergooien is er nog niet bij, maar vanaf je eigen eilandje kun je genieten van een vette liveshow.”

Roeister Ellen Hogerwerf op weg naar derde EK-titel

Deze kans zou zich eigenlijk niet meer voordoen. Maar door het uitstellen van de Olympische Spelen kan Ellen Hogerwerf alsnog een bijzondere prestatie leveren. Dit weekend kan de Delftse roeister voor de derde keer Europees kampioen worden.

Vrouw (92) struikelt over stoeptegel en breekt arm op drie plekken

Een val over een opstaande stoeptegel kan flink letsel tot gevolg hebben, maar de gemeente Den Haag keert zelden een schadevergoeding uit naar aanleiding van achterstallig onderhoud. ,,Mijn moeder van 92 brak bij een val haar arm op drie plaatsen. We kregen 500 euro, uit piëteit.’’

Komt de wandelhobby in gevaar?

Staatsbosbeheer start maandag 12 april met het opknappen van wandelpaden in de Balij bij Pijnacker en Zoetermeer. Het gaat om een project, met subsidie van de provincie Zuid-Holland, waarbij de recreatieve voorzieningen worden verbeterd. In totaal wordt er 10,2 kilometer aan wandelpaden opgeknapt.

Nieuwe plannen voor haven bij Den Haag CS

De Prinsessegracht in Den Haag krijgt een eigen haven voor kleine boten. De gemeente deelde de eerste schetsen van het plan. Peter Duivesteijn van de Ooievaart is enthousiast over het nieuwe stukje water dat de stad erbij krijgt.

Gloednieuw pand van Surfclub Wassenaar uitgebrand

De watersporters van Surfclub Wassenaar turen niet naar de prachtige golven en het opvliegende zand. Ze kijken vertwijfeld naar de resten van hun afgebrande pand. ,,Ik brak toen ik vanochtend een foto toegestuurd kreeg.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.