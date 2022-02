Gemist? Vrouw in de val gelokt na TikTok-afspraak en hulp van agent gaf Jenny rust bij verlies moeder

Jenny verloor moeder bij gruwelijk balkonongeluk, maar hulp van agent Ben gaf rust: ‘Niets was te gek’

,,Zouden wij even binnen mogen komen? Wij hebben geen goed nieuws voor u.” Met die woorden stapten twee Haagse agenten juli vorig jaar het huis van Jenny binnen. Haar moeder was met balustrade en al van haar balkon aan de Laan van Meerdervoort gevallen en had het niet overleefd. Het was het begin van een emotionele rollercoaster voor Jenny en haar familie.

Vrouw (46) maakt via TikTok afspraak om voor 700 euro make-up te kopen, maar wordt dan in de val gelokt

Een 46-jarige vrouw dacht na een afspraak via TikTok dat ze make-up zou gaan kopen, maar dat liep voor haar toch anders af. In een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag is ze op zoek naar het adres waar ze had afgesproken. Maar dan blijkt dat ze in de val is gelokt.

Veel schade door brand bij restaurant Strea: ‘We maken ons heel erg zorgen om de omwonenden’

De brand die maandagavond plaatsvond in de keuken van restaurant Strea aan de Rijswijkseweg, heeft behoorlijk wat schade opgeleverd. Een paar omwonenden verblijven nog elders en de schade opnemen duurt extra lang door de storm. ,,We maken ons veel zorgen.”

Raadsleden kritisch op scholen: ‘Een of twee incidenten zijn geen reden om kind weg te sturen’

Scholen sturen nog te makkelijk leerlingen naar huis zonder dat eerst naar een oplossing wordt gezocht, merken meerdere Haagse raadsleden. Zij willen dat de gemeente harder optreedt tegen scholen die de regels aan hun laars lappen. ,,Waar we van schrikken is dat er niet echt in het belang van het kind wordt gehandeld.’’

Nog één groen sein te gaan om overname ADO rond te krijgen: het woord is aan de rechter

Nu de licentiecommissie van de KNVB akkoord is gegaan met Globalon Football Holdings als de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag, moet er nog één groen sein worden gegeven om de overname definitief te maken. Het woord is aanstaande vrijdag aan de rechter.

Hartpatiënten hoeven voor operatie Den Haag niet meer uit en dat komt door deze cardiologen

Cardiologen van de twee grote ziekenhuizen in Den Haag, het HMC en HagaZiekenhuis, gaan samen hartpatiënten behandelen. Dat is bijzonder omdat ziekenhuizen tot nu toe ook naar elkaar keken als concurrenten. ‘Dit is het beste voor de patiënt om wie het moet gaan’.

Van Zanen: ‘Als ik op mijn insta kijk dan kan ik die raadsleden bijna niet meer zien’

540.000 rode potloden en 1080 stemhokjes. Het ligt allemaal in de opslagloods te wachten tot de verkiezingen over drie weken van start gaan. Op de stembureaus zullen 6000 mensen aan de slag gaan.

Hopelijk hebben Mart, René en Donny iets meer gevoel voor campagnehumor dan Sony

Rita Verdonk keek meer ongemakkelijk dan stoer de camera in. En ook Constant Martini - ‘shaken, not stirred’ - kon de uitstraling van de beroemdste geheim agent ter wereld niet echt benaderen. Toch was het een grappige James Bond-parodie, waarmee de kandidaten van Hart voor Den Haag zich - in chique-zwart gekleed - één voor één voorstelden aan hun Haagse kiezerspubliek.

Boetes geëist tegen ‘klimaatliefdespaar’ voor protestacties: ‘We stoppen pas als de wereld is gered’

Het Openbaar Ministerie eist geldboetes oplopend tot 1300 euro tegen een klimaatliefdespaar dat meedeed aan acties van Extinction Rebellion in Den Haag. Daarbij werd een vergadering in de Tweede Kamer verstoord, het Internationaal Strafhof binnengedrongen en op het dak van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geklommen.

Overleden persoon uit water gehaald bij Fruitweg

VIDEO | De hulpdiensten hebben vanmiddag een overleden persoon uit het water bij de Fruitweg in Den Haag gehaald. Het gaat mogelijk om de man die gisteravond langs de aangrenzende Troelstrakade in het water van het Laakkanaal sprong.

Dudley, Eunice en Franklin in voetsporen van storm van 1980; ook toen was er een miljoenenschade

Dudley, Eunice en Franklin zorgden afgelopen dagen voor veel schade en overlast. Ook in april 1980 was het raak: een zware storm zonder naam trof Den Haag. Door een combinatie met extreem hoogwater wordt de kust een puinhoop. Tientallen strandpaviljoens versplinteren.

Jongemannen met wapen en bivakmutsen overvallen lachgasbezorgers en roven hele auto leeg

Een groepje jongemannen deed een bestelling bij een lachgasbezorger, maar betalen waren ze niet van plan. In plaats daarvan bedreigden, mishandelden en beroofden vier jongemannen de twee nietsvermoedende bezorgers.

Verkoop of moskee? Vraag is of raad nu wél ontbrekende antwoorden over Eendenburcht krijgt

Wat gaat er nu toch gebeuren met De Eendenburcht in Wateringen? Komt er een openbare verkoop of wordt het toch een moskee? En struikelt het college van B en W in het zicht van de haven alsnog over dit even beladen als veelbesproken hoofdpijndossier? Tijdens een extra raadsvergadering worden dinsdagavond talloze vragen beantwoord. Of niet.

Raymond van Barneveld op zijn knieën in Parijs: ‘Ze zei ja!’

Raymond van Barneveld is afgelopen weekend in Parijs op zijn knieën gegaan voor zijn vriendin Julia Evans. ‘She said yes’, jubelt de darter vandaag op Instagram bij een foto van het romantische aanzoek.

Voorlopig nog geen nachtbussen in Westland: ‘Ontzettend jammer voor mensen die stad in willen’

Er rijden voorlopig nog geen nachtbussen van de HTM en RET in en rondom Westland. De busmaatschappijen hebben zeker de komende vier weken nodig om de roosters op orde te krijgen, maar is er voorlopig ook nog een tekort aan chauffeurs door coronabesmettingen en quarantaine.

Op het IJspaleis heeft iedereen de mond vol over sporten, maar op de begroting komt het er karig van af

COLUMN | Lachen is sporten zonder te zweten. Eén minuut lachen staat gelijk aan tien minuten roeien met een roeimachine. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kracht van de buiklach, door de Amerikaanse Stanford universiteit.

